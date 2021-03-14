ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Лаагри на автобусной остановке произошел взрыв, пострадал один человек

У пострадавшего легкие травмы, в госпитализации он не нуждается. На месте проишествия работают сотрудники правоохранительных органов.

"На данный момент известно, что в последние часы субботы в павильоне ожидания автобусов произошел взрыв. В ходе расследования будет выяснено, как взрывное устройство туда попало и что оно из себя представляло", — сказал в воскресенье ERR пресс-секретарь КаПо Юрген Клемм.

О взрыве также известно, что он не мог быть сильным — стекло павильона ожидания автобусной остановки осталось целым.

Если у вас есть какая-либо информация о данном происшествии, пишите нам на rus@delfi.ee.

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