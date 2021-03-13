ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками

По словам бразильца, секс-контакт проходил по обоюдному согласию сторон и без какого-либо принуждения. В отношении тренера ныммеского "Калью" ЭФС начал дисциплинарное расследование.

- Гетулио, 10 марта девушка Миа Белле Трисна в передаче на Kanal 2 рассказала о ваших отношениях с ней. Как вы себя чувствовали в тот вечер?

- Я чувствовал себя преданным, потому что доверял этому человеку. Мы были вместе 6-7 лет. Большая любовь. Я помогал ей все это время в различных делах. А теперь это выходит так. Люди знали, что мы были вместе, поскольку мы не скрывали это. Все видели и знали, но ничего не говорили. А затем пошли спекуляции об этих вещах. Они начались, когда увидели девочку по имени Миа Белле. Для меня она другой человек.

- Девушка не хотела, чтобы ее имя раскрывали.

- Я не могу говорить о Миа Белле, потому что видел другого человека. Многие говорили мне, что она изменилась. Я не знаю, носит ли она это имя из-за вышедшей недавно книги. Но я говорю о девушке, которая была раньше. Все началось с того, что она сама связалась со мной.

- Как вы познакомились и узнали друг друга?

- Я видел ее игру. Она начала мне присылать сообщения в Messenger.

- Вы были ее тренером?

- Нет-нет-нет. Она была в другом клубе.

- Во "Флоре"?

- Да.

- Почему она вам присылала сообщения?

- История такая, как люди говорят. До меня у нее уже был кто-то. В то время, пока мы были вместе, у нее также был еще один мужчина. Почему говорят обо мне? Что насчет другого человека? Перед первой встречей мы общались в Messenger месяц. Потом она начала мне говорить, что ей нравятся мои волосы, и то и это. Может ты можешь мне помочь - у меня такие мечты и планы.