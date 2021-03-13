ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии проиграл 27 очков УНИКСу

Исход поединка в калевском спортхолле предопределила цепкая защита российского клуба. Так, вторую четверть УНИКС выиграл со счетом 18:7.

Неудачный матч провел лучший снайпер калевцев Маркус Кин. Обычно американский легионер набирает за игру под 20 очков, однако УНИКС надежно прихватил лидера эстонского клуба - Кин набрал лишь 3 очка.

В турнирной таблице "Калев/Крамо" (5-13) по-прежнему занимает 10-е место среди 13 команд. Следующий поединок чемпион Эстонии проведет в гостях 16 марта против польского клуба "Зелена-Гура".