Юлия Тимербулатова – Раймонду Кальюлайду: пора бы научиться читать дальше заголовков

Введение чрезвычайной ситуации — не ради красивого словца, а для того, чтобы во-первых, дать четкий сигнал обществу и гарантию последующих компенсаций людям и предприятиям; во-вторых, оперативно проводить необходимые госпоставки (средств личной защиты); в-третьих, чтобы на служащих можно было накладывать дополнительные обязанности и нагрузку, при необходимости перенаправляя в другие сферы.

Более того, лично мне сложно было не заметить, что во время первой волны Раймонд как раз-таки и занимался критиканством активно вносил довольно бессмысленные предложения мэрии Таллинна (бессмысленные — поскольку решения УЖЕ были в процессе реализации). В общем и целом, проблема очевидна — некоторым депутатам горсобрания и Рийгикогу следовало бы читать не только заголовки, но и попытаться сконцентрироваться на конкретных предложениях мэра, направленных правительству. И раз уж за неделю депутат Раймонд Кальюлайд (ставший им, кстати, благодаря только избирателям Центристской партии, к которым Раймонд теперь относится исключительно высокомерно), так и не осилил пять страниц обращения мэра к правительству, так и быть — вкратце изложу коллеге тезисы:

Как и реформисты, Раймонд пытается найти виновных. Точнее, он их уже нашел и смело, так сказать, наотмашь, рубит: надо ”попросить столичных избирателей Центристской партии соблюдать введенные правительством ограничения”. Это ли не типичный пример политической манипуляции и попытки раскола общества? Кстати, в своем письме к правительству мэр Таллинна Михаил Кылварт прямо указывал на то, что следует прекратить стигматизацию жителей Эстонии по национальному признаку и месту жительства. Потому что действительно — ”нет ни малейшей разницы, где именно в Эстонии или Таллинне больше заразившихся — мы должны признать, что стоим перед лицом очень большой беды, справиться с которой возможно только совместными усилиями. И если мы видим наличие более серьезной проблемы в какой-то из социальных групп, мы должны помогать и поддерживать, а не указывать на них пальцем”.

Разработка комплексного пакета помощи — то, чем город в меру своих возможностей и прав занимается. Но очень важно, с точки зрения мэра Таллинна, также обеспечить со стороны государства дополнительной поддержкой семей с детьми, людей с особыми потребностями, пенсионеров, а также малообеспеченных лиц и тех, кто лишился работы. Кроме того, необходимы также не только доплаты работникам сферы здравоохранения, но и целостный социальный пакет для них.

Организация вакцинирования — с точки зрения Михаила Кылварта, следует незамедлительно начать переговоры о закупке дополнительных объемов вакцины напрямую со странами из-за пределов Европейского союза (Россией и Китаем).

Раздача населению средств индивидуальной защиты — мэр считает, что государству следовало бы начать широкомасштабную раздачу средств индивидуальной защиты в сотрудничестве с самоуправлениями. Надо отметить, что в конце года Таллинн самостоятельно раздал более полутора миллионов масок тем, кто в этом нуждался, организовал масштабные инфокампании о необходимости ношения масок, в том числе, и в общественном транспорте. На данный момент запущен уже второй этап кампании.

Введение дополнительных ограничений и разработка поэтапного плана по выходу из ограничительных мер — для того, чтобы прилагать усилия, всем должны быть четко ясны перспективы. Более того, именно так мы даем обществу четкий сигнал — каких конкретно измеримых результатов нужно достичь, чтобы вновь вернуться к нормальной жизни.

Подготовка дополнительных мест для оказания услуг системы здравоохранения — еще весной 2020 года Таллинн вышел с предложениями по созданию таких мест, а также по использованию имеющейся инфраструктуры и зданий (объекты были перечислены) для оказания услуг системы здравоохранения. Государство должно наконец оценить возможность запуска этого плана и начать подготовительные работы. Если не начать подготовку прямо сейчас, есть риск, что уже в ближайшее время у нас не будет возможности для приема пациентов.