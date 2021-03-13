ФОТО и ВИДЕО DELFI | На вакцинацию против COVID-19 пришли в основном эстонцы. У русскоязычных жителей страны недостаточно информации

О том, что русскоязычные мало регистрируются через digilugu, свидетельствует и тот факт, что сегодня утром в Ида-Вируской центральной больнице было больше всего свободных номерков для людей в возрасте 65 лет и старше.

Лаатс говорит, что эта информация должна исходить от больниц. Он добавляет, что сейчас закрыты библиотеки, где люди пользовались интернетом. В связи с этим управа открывает интернет-пункты, чтобы помогать людям в регистрации. Также информация будет дана в районной газете.

Ему вторит старейшина столичного района Мустамяэ Лаури Лаатс . “В большинстве случаев звонки в управу по поводу вакцинации от COVID-19 поступают от русских. У эстонцев больше каналов, по которым они получают эту информацию. Нам не только звонят, но и каждый день, абсолютно каждый день, — подчеркивает Лаатс, — к нам в управу приходят люди и спрашивают, где можно получить информацию и где зарегистрироваться”.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов говорит, что информация о вакцинации до русских жителей страны не всегда доходит. Так, например, забронировать время можно через электронную регистрацию в digilugu. По словам Попова, в 70% случаев звонки на инфотелефон больницы по поводу вакцинации поступают от русскоязычных.

По его словам, вчера вечером в медучреждениях Таллинна и Тарту не было свободного времени для регистрации людей данного возраста, зато были в Ида-Вируской центральной больнице, Нарвской и Пярнуской больницах.

Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане заверяет, что люди в возрасте 65 лет и старше весьма успешно пользуются возможностями дигитальной регистратуры (digilugu — прим.ред.).

Вакцинация от коронавируса людей старше 65 лет в эти выходные проводится в различных пунктах по всей Эстонии, в частности у семейных врачей и больницах. Один из таких пунктов — мустамяэский культурный центр Kaja.

По словам Попова, который ознакомился со списком записавшихся на вакцинацию, в нем фигурировали в основном эстонские имена.

Получивший первый укол вакцины AstraZeneca Мярт говорит, что после введения препарата чувствует себя замечательно. Перед тем, как идти на вакцинацию, он посмотрел данные по количеству зарегистрированных людей. “Цифры в Ида-Вирумаа, где очень маленькое число зарегистрированных, заставляют задуматься”, — обращает внимание мужчина.

“Может, это неумение пользоваться компьютером, может языковой барьер, может дезинформация”, — рассуждает Мярт, который отмечает, что сам пользуется компьютером и выходит в интернет ежедневно.

Вакцинация продолжится, если будет вакцина

Попов выражает надежду, что у людей в возрасте 65+ будет возможность получить вакцину в центре Kaja и в дальнейшем, не только в эти выходные. “Скорее всего, это будет происходить и в дальнейшем, если вакцины будет в достаточном количестве”, — говорит Попов.

В центре Kaja было разбито четыре пункта вакцинации. После введения препарата в течение 15 минут медики наблюдали за людьми.

В течение субботы Ляэне-Таллиннская центральная больница планирует вакцинировать в центре Kaja порядка 500 человек, завтра такое же количество. “Если людей придет немного больше, то у нас в запасе есть дополнительные дозы”, — отмечает Попов.

Вакцинируют препаратом AstraZeneca

В Мустамяэ на этих выходных вакцинируют препаратом AstraZeneca. Однако, как говорит Попов, в первые два часа после открытия регистрации люди активно записывались на вакцинацию, несмотря на все противоречивые информационные потоки относительно этого препарата.