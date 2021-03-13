В Ласнамяэ дети прыгали по крыше девятиэтажного дома

По сообщению звонившего, они прыгали по т. н. общей крыше на крыши других домов. Когда стражи порядка прибыли на место, детей на крыше уже не было.

Полиция отмечает, что в таких случаях следует всегда сообщить о происходящем на номер 112. Родители должны объяснить детям, что игры на крыше очень опасны и могут закончиться трагически.

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