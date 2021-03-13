Кальюлайд — Кылварту: бессмысленно каждый день требовать введения чрезвычайного положения

”Моя просьба к мэру Таллинна и остальным оппонентам очень простая. Давайте в первую очередь справимся с кризисом и поможем тому, чтобы как можно больше жителей Таллинна получили вакцину. Не нужно сейчас заниматься напрасным политическим противостоянием. У нас сейчас даже не кризис, а настоящая катастрофа. Когда вирус удастся взять под контроль, и экономическая ситуация улучшится, будет достаточно времени для того, чтобы выяснить, кто виноват в том, что случилось. А сейчас нужны конструктивность и сотрудничество. И особенно между правительством и столицей. Мэр не должен сжигать мосты”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, требование Кылварта ввести чрезвычайное положение является понятным.

”Я тоже считаю, что нужно сделать что-то еще, чтобы всё общество наконец поняло, что ситуация действительно крайне серьезная. И одна из возможностей для этого — ввести чрезвычайное положение. Но это — в компетенции правительства. И только правительство обладает всей полнотой информации. Когда необходимость в этом возникнет, чрезвычайное положение будет введено. И, по всей видимости, нет никакого смысла в том, чтобы каждый день повторять свое требование ввести чрезвычайное положение. Вместо этого власти Таллинна и государства должны сообща искать возможности для того, чтобы остановить распространение вируса и повысить темпы вакцинации”, — подчеркнул председатель таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.

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