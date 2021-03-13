ГРАФИКИ | За сутки коронавирус в Эстонии выявили у 1586 человек. Скончалось 15 пациентов

За сутки было введено 7675 доз вакцины. В общей сложности вакцинировано 127 829 человек, из которых 52 571 человек получил обе дозы вакцины.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1042 человек. 813 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1466,17 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,5% от общего количества сделанных тестов.

За минувшие сутки умерло 15 человек с коронавирусной инфекцией: 93-летняя женщина, 89-летняя женщина, 86-летняя женщина, 86-летний мужчина, 84-летняя женщина, две 83-летних женщины, 79-летний мужчина, 74-летняя женщина, 71-летняя женщина, 65-летняя женщина, 64-летний мужчина, 63-летний мужчина и 61-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 710 человек с коронавирусом.

В больничном лечении на настоящий момент нуждается 669 человек.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 является крайне критической. Интенсивность заражения высока по всей Эстонии. Сейчас в нашей стране быстро распространяется более заразный штамм коронавируса. В больницу обращается всё больше людей, а в стационарах свободны лишь отдельные места. Новые койко-места удается открывать исключительно за счет койко-мест, предназначенных для планового лечения.