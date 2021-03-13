Политик EKRE призвал отказываться от вакцинации. Сависаар: год назад он появлялся в Рийгикогу исключительно в дождевике и респираторе

”Заявление политика от EKRE Калле Грюнталя, в котором он призывает всех отказываться от вакцинации, безответственно. От депутата парламента требуются прежде всего взвешенность в оценках и способность к аргументации. Эстония сейчас на первом месте по уровню зараженности, и необходимо делать все возможное, чтобы выйти из этого кризиса.

Еще год назад иначе как в плаще-дождевике, резиновых перчатках и респираторе на заседаниях парламента Грюнталь не появлялся. Теперь, когда их партия оказалась в оппозиции, отношение Грюнталя к ситуации вдруг кардинально изменилось. Я напоминаю, что сейчас речь идет о человеческих жизнях. Не время для политических игр!

В больницах практически не осталось свободных мест для новых пациентов с коронавирусом, человеческих ресурсов не хватает. Медики прилагают нечеловеческие усилия, чтобы спасти ситуацию. Мне их очень жаль. Можно представить, какие эмоции вызывают у них подобные заявления. Вечные ограничения или же возвращение к нормальной жизни — это выбор, перед которым мы сегодня поставлены. Другого способа для выработки коллективного иммунитета, кроме как вакцинация, на сегодняшний день не существует. Безусловно, подход в этом вопросе должен быть к каждому персональный и для каждого необходимо искать оптимальное решение.

В сегодняшней ситуации необходимо вакцинировать прежде всего наиболее уязвимые группы, т.е. тех, кто у кого заболевание может протекать тяжело.

Доказано, что у прошедших вакцинацию значительно меньше вероятность заразиться коронавирусом, а, если заражение происходит, то заболевание протекает значительно легче. Если к осени нам удастся вакцинировать все население страны, то будут основания полагать, что больше не придется вводить ограничения.

Мой коллега Яанус Карилайд недавно сказал, что EKRE — сильная оппозиционная партия. Однако, чтобы вырасти в зрелую политическую силу, им вместо того, чтобы нагнетать страх, стоило бы начать предлагать конструктивные решения.