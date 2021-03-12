Молодая эстонская футболистка 7 лет занималась сексом с бразильским тренером(92)
В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Трисна - такое имя теперь у бывшей футболистки сборной Эстонии - рассказала драматичную историю о своих сексуальных отношениях с тренером.
Футболистка "Флоры" и тренер "Калью"
Раньше девушка играла в чемпионате Эстонии, в 20 лет футболистка перебралась в США, затем она отправилась в один из европейских клубов, который выступал в женской Лиге чемпионов.
Под эти критерии подпадает, кажется, только одна эстонская футболистка. Это 27-летняя полузащитница Тийна Трутси, сыгравшая 20 матчей за сборную Эстонии. Она начинала карьеру во "Флоре", затем уехала в США, а ее последним клубом в 2018 году была кипрская "Барселона".
Футбольный спец, который обещал из молодой эстонки сделать вторую Марту (бразильянка - лучшая футболистка мира 2006-2010 годов), работает в ныммеском "Калью". Экс-игрок сборной Эстонии сказала в телепередаче, что тренер был на несколько десятков лет старше ее. Таким аксакалом является 66-летний бразилец Фредо Гетулио Аурелио - он работает в ныммеском клубе с 2007 года.
До отъезда в США футболистка дала несколько интервью эстонским СМИ - никаких секс-упреков в адрес бразильского специалиста высказано не было. Вернувшись после зарубежных странствий домой, повзрослевшая девушка по-другому взглянула на свои прежние отношения с тренером.
"Калью" сделал заявление
Вначале руководство "Калью" отказалось комментировать скандальную ситуацию до окончания дисциплинарного расследования, которое начал Футбольный союз, но большой резонанс вынудил директора футбольного клуба "Калью" Эхте Эаметс выступить с заявлением.
"Обвинения одной девушки в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера стали большой неожиданностью. Когда эта новость дошла до нас, он сразу связался с нами. Он был в шоке и удивлен. Мы поговорили с тренером, который подтвердил нам, что у него действительно были близкие отношения с девушкой, выступавшей в передаче Kanal 2. Она тренировалась в женской команде "Флора" и хотела получить от тренера индивидуальные тренировки. С этого и началась связь. Они состояли в отношениях 7 лет - эта связь была основана на взаимопонимании и согласии. Она продолжались и после того, как девушка достигла совершеннолетия. Мягко говоря, мы шокированы представленными подозрениями спустя 13 лет.
У нас нет оснований и права вмешиваться в частную жизнь любого тренера. В качестве тренера он хорошо выполнял свою работу - в этой части у клуба претензий нет.
Подтверждаю, что мы готовы поддержать инициативу Футбольного союза для скорейшего установления истины. Мы искренне удивлены, что девушка решила обратиться к прессе, а не к нам, в Футбольный союз или в правоохранительные органы.
Удар по репутации
Выводы из заявления футбольного клуба "Калью" каждый может сделать сам. Настораживает один момент. Руководство клуба удивлено, что футболистка решила вспомнить историю 13-летней давности. В то же время сексуальные отношения тренера с девочкой-подростком считаются в "Калью", похоже, вполне нормальным явлением. А если вдруг выяснится, что героиня телепередачи - не единственная несовершеннолетняя футболистка, у которой была сексуальная связь с бразильцем. Как тогда будет реагировать "Калью"?
У многих, наверное, возник вопрос - а где же все это время были родители молодой спортсменки? Неужели семья ничего не подозревала? Ребенок, кажется, был предоставлен сам себе - родители футболистки, как сообщалось в телепередаче, разошлись, когда девочке было 13 лет.