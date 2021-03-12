Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина

Никаких сюрпризов в 1/8 финала Кубка Гагарина не произошло. Команды, которые расположились в регулярном чемпионате выше соперников, успешно преодолели первый раунд плей-офф.

На четвертьфинальной стадии Кубюка Гагарина ожидается более упорное соперничество. Особенно интересной обещает быть борьба в Восточной конференции, где сойдутся непримиримые соперники: "Ак Барс" сыграет с "Салават Юлаевым", а "Металлург" сразится с "Авангардом". Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 17 марта.