ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 Janssen для экстренного применения

Отмечается, что компания Janssen является подразделением компании Johnson & Johnson.

ВОЗ ”включила вакцину Ad26.COV2.S от заболевания COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список препаратов для экстренного применения во всех странах и для (международного механизма обеспечения доступа к вакцинам) COVAX”, — говорится в сообщении.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило четвертую вакцину от коронавируса — фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ), компании Janssen-Cilag.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.