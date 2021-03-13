Лазейка в законе позволяет не платить по долгам с пенсионных накоплений(8)
Довольно много жителей Эстонии, согласно исполнительному производству, должны кому-то денег. Это не платящие алименты своим детям родители, должники по кредитам и микрозаймам либо квартплате и многие другие. Если счета арестованы и у человека нет никакого дохода, то и по долгам он рассчитаться не может. Но получение пенсионных накоплений — это доход. И, конечно, как с любого дохода, с этих денег должны быть удержаны выплаты в счет долгов. Однако не так все просто.
Пенсионные деньги не подлежат аресту
”Пока человек участвует во второй пенсионной ступени и накапливает там деньги, его паи пенсионного фонда не могут быть использованы в счет погашения долгов, и судебный исполнитель не может потребовать, чтобы паи перевели в деньги. Если человек снимает деньги со своей второй пенсионной ступени и они переводятся на его банковский счет, по сути дела, ограничение на операции с этими деньгами снимаются, — констатирует руководитель отдела политики страхования Министерства финансов Сийри Тынисте. — Возможно, во всех отношениях разумно использовать эти деньги для выплаты кредитов и долгов. Согласно опросу, проведенному по нашему заказу в ноябре, 25% желающих забрать деньги второй пенсионной ступени планировали сделать именно это.
Если сейчас говорить о человеке, который попал в затруднительное положение с выплатами по кредитам или долгами, по словам Сийри Тынисте, он может перевести деньги на счета, которые уже арестованы судебным исполнителем. Таким образом, деньги со второй ступени могут поступить на счет, который был арестован, и использованы для погашения долгов в рамках исполнительного производства.
”В соответствии с действующим законодательством, денежное требование, которое предъявляет заявитель в Пенсионный центр, является арестовываемым имуществом. Акты арестов денежных требований уже предоставлены в Пенсионный центр и являются обязательными для исполнения. При аресте денежного требования удержание денег в сумме, равной сумме задолженности, происходит до момента поступления денег на счет должника. Этот процесс более знаком по арестам заработной платы, когда работодатель делает из нее удержание и только потом делает перевод должнику. Удержание из денежных средств должно быть произведено до момента перевода денег”, — говорит судебный исполнитель Татьяна Афанасьева.
Она добавляет, что практики ареста денежных требований при выходе из второй пенсионной ступени пока нет. Эта практика будет складываться в этом году. Поэтому никто не может сейчас пошагово рассказать, как и что будет происходить.
Дыра в законе
Но уже сейчас известно, что на данный момент у должников появилась лазейка, позволяющая ничего не платить с пенсионных накоплений. 02.01.2021 вступила в силу поправка к закону, приостанавливающая до 01.01.2023 исполнение арестных актов, которые судебными исполнителями были направлены в Пенсионный центр в день, когда вступил в силу Закон о второй пенсионной ступени.
Иными словами, если до этого Пенсионный центр должен был обрабатывать арестные акты, отчислять часть суммы в счет долга и переводить должнику остаток, то теперь этого делать не надо. Парадокс состоит еще и в том, что исполнительные акты, поданные ранее, остаются действительными, но денежное имущество, то есть деньги второй пенсионной ступени, благодаря новой поправке, больше нельзя арестовывать. Пенсионный центр должен перевести всю сумму за вычетом лишь подоходного налога, а каким образом затем с должника взыщут долг, становится проблемой судебных исполнителей и тех, кто так ждет эти деньги — детей, государства, частных лиц…
Сделали это потому, что на данный момент у Пенсионного центра нет развитой инфосистемы, которая обрабатывала бы исполнительные акты. Вручную это делать тоже невозможно — нет такого количества трудовых ресурсов. В итоге Пенсионный центр просто решили освободить от этой задачи, фактически дав должникам возможность забрать накопления без потерь.
Что любопытно, деньги второй пенсионной ступени можно вывести на банковский счет любой страны. И если эти деньги окажутся за рубежом, то эстонский судебный исполнитель до них вообще никогда не доберется.
”Судебный исполнитель Эстонии может обращать взыскание только на имущество, находящееся на территории Эстонии, — подтверждает Татьяна Афанасьева. — Если накопления в виде денежных средств будут переведены на счет в эстонском банке, то это является арестовываемым имуществом. Тогда они поступают в банк, и срабатывает электронный арест на счете в банке”.
У всех должников, по словам судебного исполнителя, счета в банках арестованы. Причем открытие счета в другом банке не поможет. Даже если у человека арестован счет в одном банке, информация о его долгах передается, по закону, во все банки. И если должник откроет еще где-то счет в Эстонии, тот будет сразу же арестован.
Иностранным счетам не место?
Получается, единственный способ для должников сохранить полученные из второй пенсионной ступени деньги — перевести их на иностранные счета. Страна может быть любой, даже за пределами Евросоюза. Но не проще было бы тогда просто запретить людям указывать счета иностранных банков? Может быть, нужно всего лишь изменить эту систему?
”Согласно условиям второй пенсионной ступени, расчетный счет, где Пенсионный центр хранит деньги второй пенсионной ступени, должен принадлежать владельцу банковского счета. Таким образом, должник не может, например, перевести деньги на счет друга, на который не наложен арест. Также плохая мысль скрывать свой доход от судебного исполнителя, так как это наказуемо”, — отмечает руководитель отдела политики страхования Министерства финансов Сийри Тынисте.
Она добавляет, что банковский счет, на который переводятся деньги, должен быть в кредитном учреждении.
”Обычно это кредитное учреждение Эстонии, но может быть и в иностранном государстве, в том числе и в России. Ко второй ступени присоединены также жители других стран, которые жили и работали здесь какое-то время, были нашими налогоплательщиками и делали отчисления во вторую пенсионную ступень. Следовательно, система должна позволять им использовать свой домашний банк. Мы не собираемся менять закон в этом отношении”, — поясняет Тынисте.
Таким образом, возможность переводить деньги на счета в иностранных банках не исчезнет. Но судебные исполнители считают, что еще до сентября государство создаст инфосистему, позволяющую Пенсионному центру обрабатывать исполнительные заявления, что исключит возможность укрытия средств от выплат по долгам.
”Останется ли эта норма в силе к 01.09.2021 — покажет время, — говорит судебный исполнитель Татьяна Афанасьева. — Но пока данной статьей само государство, которое должно в соответствии с Конституцией являться гарантом законности и справедливости, дало возможность Пенсионному центру содействовать должникам в сокрытии имущества”.
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