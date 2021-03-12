Требуется политическое решение. Эстонских олимпийцев надо вакцинировать

"Пришло время принять политическое решение и немедленно вакцинировать спортсменов и обслуживающий персонал, который стремится попасть на Олимпиаду в Токио. Несколько сот доз не изменят общую картину", - такое сообщение оставил Валлимяэ в социальных сетях.

Напомним, что в январе тогдашний министр культуры Тынис Лукас уже обращался в Министерство социальных дел и Департамент здоровья с просьбой о вакцинации эстонских топ-спортсменов в приритетном порядке, но был получен отрицательный ответ.

Валлимяэ добавил, что в случае отказа от вакцинации эстонских спортсменов в качестве альтернативы придется принять предложение Китая, который совместно с Международным олимпийским комитетом готов вакцинировать участников Олимпийских игр.

"Какой вариант мы бы предпочли? Голосую за первый", - добавил Валлимяэ.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Их старт запланирован на 23 июля.