Свободные места есть: люди возрастной категории 65+ еще могут зарегистрироваться на вакцинацию в предстоящие выходные

Как сообщает Больничная касса, через дигитальную регистратуру сейчас могут зарегистрироваться на вакцинацию в выходные дни около 6000 человек.

"В Таллинне и Тарту в данный момент нет ни одного свободного "окошка", но в Ида-Вируской центральной больнице, в Нарвской больнице и Пярнуской больнице еще есть возможность зарегистрироваться. Свободные места есть в Курессаре и Раквере", - сказал председатель правления Больничной касса Райн Лаане.

Люди, которые перед принятием решения о вакцинации хотят проконсультироваться с врачом, могут позвонить по телефону 1200. Линия работает круглосуточно.

Подробную инструкцию по дигитальной регистрации вы можете найти здесь.

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