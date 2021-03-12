Мужчина толкнул продавщицу, отказавшуюся его обслуживать из-за отсутствия маски

В результате случившегося женщина упала и получила травмы.

По данным Delfi, мужчину разозлило то, что продавщица сделала ему замечание относительно отсутствия маски и отказалась его обслуживать.

”По предварительной информации, мужчина действительно пришел в магазин без маски и конфликту предшествовало замечание по этому поводу, — подтвердила советник Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд. — Работница магазина при падении пострадала, и ей понадобилась медицинская помощь”.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого, и после допроса прокурор ходатайствовал об его аресте на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство.

Как пояснил прокурор Аарне Пруус, данные подозреваемым пояснения дают основания полагать, что на свободе он может продолжить вести себя неподобающим образом. Также, по оценке прокурора, для выяснения причин случившегося необходимо провести в отношении подозреваемого психиатрическую экспертизу.

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