В Таллинне кошка прошла по плите и устроила пожар

Девятого марта в 12:01 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги, переданный охранной системой, которая установлена в квартире в Нымме. G4S связался с жильцом квартиры и сообщил ему о полученном сигнале. Для проверки ситуации жилец попросил прислать на место охранника и сам поехал домой.

Патруль охранной фирмы прибыл на место происшествия за десять минут. Охранник вошел в квартиру вместе с жильцом. Комнаты были заполнены дымом. Как выяснилось, кошка прошла по плите и включила ее, и стоявшие на плите предметы пригорели.

Поскольку возгорание удалось обнаружить на ранней стадии, в результате случившегося никто не пострадал. Помощь спасателей не потребовалась: достаточно было проветрить помещения.

Чтобы кошки, оставшиеся дома одни и случайно включившие плиту, не вызвали пожар, после приготовления еды следует убирать посуду с плиты или блокировать плиту, если есть соответствующая функция.

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