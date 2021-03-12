КАРТА | Исследование: распространение COVID-19 в Эстонии достигло плато(27)
Согласно результатам исследования, инфицирование достигло очень высокого плато, пишет rus.err.
"Это увеличение отражается на общих показателях инфицирования и, к сожалению, на числе нуждающихся в госпитализации пациентов. Надо быть готовыми к тому, что в ближайшее время эти показатели не снизятся. Хорошо, если мы достигнем стабилизации", — сказал руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон.
"Проблемными местами по-прежнему остаются Ида-Вирумаа и Харьюмаа, хотя вирус широко распространился по всей Эстонии", — сказал он.
Пробы сточных вод собирают в начале каждой недели во всех уездных центрах и в городах с населением более 10 000 жителей.
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