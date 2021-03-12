КАРТА | Исследование: распространение COVID-19 в Эстонии достигло плато

"Это увеличение отражается на общих показателях инфицирования и, к сожалению, на числе нуждающихся в госпитализации пациентов. Надо быть готовыми к тому, что в ближайшее время эти показатели не снизятся. Хорошо, если мы достигнем стабилизации", — сказал руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон.