13.03.2021, 13:30
Направленная в Финляндию на принудительное тестирование эстонка пожаловалась на полицию, врачей и СМИ в прокуратуру(15)
Kuvatõmmis
Проживающая в Финляндии эстонка, которую принудительно направили на тестирование на коронавирус, передала государственному прокурору сообщение о преступлении. Она считает, что полиция обошлась с ней ненадлежащим образом.
Прокуратура сообщила, что, скорее всего, попросит дополнительных разъяснений, после чего решит начинать ли предварительное следствие, сообщает Yle Uutiset.
Адвокат женщины Лаури Саареля сказал, что заявление касается также деятельности системы здравоохранения и СМИ. ”Заявление о преступлении касается применения силы со стороны полиции, способа проведения теста и того, кто отдавал распоряжения. Кроме того, ряд изданий и полиция обнародовали изображение предпринимательницы”, — пояснил он.
Более подробная информация не разглашается.
Больше об инциденте читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.