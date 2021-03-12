Михаил Кылварт ушел на самоизоляцию

”Мне сообщили, что я контактировал с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19, и я являюсь близкоконтактным лицом. Я чувствую себя хорошо. Никаких симптомов у меня не было”, — написал Кылварт в Facebook.

Он сообщил, что сегодняшнего дня и до конца следующей недели будет работать дома и в понедельник по возможности сдаст тест.

”Сейчас вирус распространяется очень быстрыми темпами, поэтому я прошу всех избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски. Сейчас такое время, когда мы все вместе должны приложить усилия, чтобы справиться с вирусом”, — написал мэр.

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