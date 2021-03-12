12.03.2021, 15:47
Михаил Кылварт ушел на самоизоляцию(37)
Foto: Priit Simson
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил в социальных сетях, что ушел на самоизоляцию.
”Мне сообщили, что я контактировал с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19, и я являюсь близкоконтактным лицом. Я чувствую себя хорошо. Никаких симптомов у меня не было”, — написал Кылварт в Facebook.
Он сообщил, что сегодняшнего дня и до конца следующей недели будет работать дома и в понедельник по возможности сдаст тест.
”Сейчас вирус распространяется очень быстрыми темпами, поэтому я прошу всех избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски. Сейчас такое время, когда мы все вместе должны приложить усилия, чтобы справиться с вирусом”, — написал мэр.
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