Радиоведущий Борис Горский об отрицателях коронавируса: о чудо, память отшибло у всех!

Есть две больших разницы в восприятии информации о том, что ковид — это распиаренный обычный грипп.

Когда ты читаешь откровения очередного ногтевого техника про всемирный развод и прочее будучи здоровым — одна фигня. Поугорать над умалишенными вместо Ренушки твшечки (речь о РенТВ — RusDelfi) — святое дело!

Другая тема, когда тебе хреноватенько, когда принять горизонтальное положение есть смысл всего сегодняшнего дня, то нарвавшись на очередные высеры диванных иммунологов бесконечно шпарящих в лентах перепосты всяких шарлатанов, выдающих себя за медиков — понимаешь, что жаль они не здесь! Я, конечно, из тех мужиков, которые очень не позитивные уже при 37.2 градусах.

Но ты видишь друзей, которые целую неделю не снижаются ниже 38. Им реально плохо! И, о чудо, память отшибло у всех — никто не помнит, что так тяжело болел хоть когда-то. Врут наверное! С дивана крикнули именно об этом!

Поцеловал бы всех взасос и бесплатно бы дал еще с собой несуществующего вируса. И рассказывайте потом, как медом и хреном избавлялись от всех симптомов.

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