"Людям, к сожалению, надо долбить об одном и том же": что разочаровало кинокритика в фильме-победителе фестиваля PÖFF 2020?

У меня для вас две новости. И начну я, пожалуй, с хорошей, хотя и сам не сторонник этого подхода. Любимый многими кинофестиваль PÖFF удачно подсуетился в этот локдаун и открыл онлайн-кинотеатр. Там можно посмотреть некоторое количество фильмов, которые в разное время на этом самом фестивале были представлены. Где всё это находится — спросите вы. Собственно, на сайте PÖFF-а. В какую цену билеты — спросят наиболее хозяйственные из вас. В общем-то в ту же цену, что и обычные билеты офф-лайн кинотеатров, пока они ещё были. Как всё это работает — спросите вы. Да нет ничего сложного, покупаете себе билет и возможность посмотреть кино в течение трёх, что ли, суток. Качество — отменное, всё как во всех онлайн-кинотеатрах, субтитров на русском, правда, нет, но продвинутым читателям ”Киноптикума” они, полагаем, и не нужны.

Теперь не очень хорошая новость. Пока там можно посмотреть достаточно ограниченное число фильмов (с 9 марта список обещают изрядно расширить) и среди них рекламно выделяется фильм-победитель фестиваля PÖFF 2020 года, ”Страх” болгарского режиссёра Ивайло Христова. Так вот, помимо наслаждения прекрасной болгарской речью (я, например, теперь не могу произносить ”хлеб” как ”хлеб”, ”кляб” кажется мне гораздо возвышеннее), и красивой сдержанной балканской зимней природой, там нет решительно ничего, за что стоило бы давать гран-при. Я не смотрел этот фильм на фестивале прошлого года, и, как выясняется теперь, не потерял тогда ничего.

”Страх” — фильм про ксенофобию. Бытовую, которую мы тут можем наблюдать, не заходя ни в какие онлайн-кинотеатры. В бедном и отдалённом болгарском селе чудом провидения появляется беженец из Мали. И, волею судеб и режиссёра картины, поселяется у местной безработной учительницы (школу закрыли, потому что учеников больше нет) Светлы. И всё, что происходит с этого момента, предсказуемо до последнего эпизода.