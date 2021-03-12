Футзал Беларуси: плей-офф все перевернет

Андрей, как в целом вы оцениваете итоги регулярной части чемпионата?



Регулярный чемпионат, безусловно, важен, так как его результаты влияют на те факторы, которые могут стать определяющими при розыгрыше плей-офф – это и преимущество домашней площадки, и потенциально более слабые соперники в каждом из раундов. В то же время регулярный чемпионат не дает однозначного ответа на вопрос, кто будет чемпионом по итогам всего сезона. Более того, команда-победитель регулярного чемпионата далеко не всегда становилась чемпионом – только трижды из семи сезонов с плей-офф. Этот факт лишний раз говорит о том, что решающие матчи будут в мае.

Что можете сказать по игре: качество соответствует третьему месту в таблице или команда должны быть выше?

Качество игры пока действительно не радует. Да, мы иногда играем ярко с командами из второй половины, но в матчах против прямых конкурентов получалось далеко не все и не всегда. Однозначно есть куда прибавлять и тренерскому штабу, и игрокам.

На большой срок выпали два забивных игрока: Михаил Грицына и Владимир Жигалко. Их присутствие помогло бы улучшить результат?

Задача этих игроков – трансформировать игровое преимущество в голы, использовать моменты и делать разницу. Когда нет одного – плохо, но когда нет сразу двоих – это очень сковывает атакующий потенциал команды. Если тренерский и медицинский штаб сможет вывести их на пик формы в нужное время – уверен, каждый из них будет вести команду к победе.

Многие отмечают классную атмосферу в коллективе. За счет чего изменился микроклимат?

Я настороженно отношусь к данному понятию. Прекрасная атмосфера в раздевалке – большая заслуга нашего тренера Дмитрия Камеко. Но атмосфера сама по себе результата не дает. Нужна совокупность факторов, в которой атмосфера лишь одно из слагаемых.

Недавно состоялся переход Лисаковича в «Ислочь». Прокомментируйте этот трансфер.