Футзал Беларуси: плей-офф все перевернет
Андрей, как в целом вы оцениваете итоги регулярной части чемпионата?
Регулярный чемпионат, безусловно, важен, так как его результаты влияют на те факторы, которые могут стать определяющими при розыгрыше плей-офф – это и преимущество домашней площадки, и потенциально более слабые соперники в каждом из раундов. В то же время регулярный чемпионат не дает однозначного ответа на вопрос, кто будет чемпионом по итогам всего сезона. Более того, команда-победитель регулярного чемпионата далеко не всегда становилась чемпионом – только трижды из семи сезонов с плей-офф. Этот факт лишний раз говорит о том, что решающие матчи будут в мае.
Что можете сказать по игре: качество соответствует третьему месту в таблице или команда должны быть выше?
Качество игры пока действительно не радует. Да, мы иногда играем ярко с командами из второй половины, но в матчах против прямых конкурентов получалось далеко не все и не всегда. Однозначно есть куда прибавлять и тренерскому штабу, и игрокам.
На большой срок выпали два забивных игрока: Михаил Грицына и Владимир Жигалко. Их присутствие помогло бы улучшить результат?
Задача этих игроков – трансформировать игровое преимущество в голы, использовать моменты и делать разницу. Когда нет одного – плохо, но когда нет сразу двоих – это очень сковывает атакующий потенциал команды. Если тренерский и медицинский штаб сможет вывести их на пик формы в нужное время – уверен, каждый из них будет вести команду к победе.
Многие отмечают классную атмосферу в коллективе. За счет чего изменился микроклимат?
Я настороженно отношусь к данному понятию. Прекрасная атмосфера в раздевалке – большая заслуга нашего тренера Дмитрия Камеко. Но атмосфера сама по себе результата не дает. Нужна совокупность факторов, в которой атмосфера лишь одно из слагаемых.
Недавно состоялся переход Лисаковича в «Ислочь». Прокомментируйте этот трансфер.
Да, действительно Дима ментально не был готов к футзалу. При всех его талантах и перспективах головой он был на большом поле. Возможно, именно это не позволило раскрыться и заслужить доверие тренера и стать игроком основы. В любом случае хочется пожелать Диме удачи в большом футболе!
К другим игрокам клуба был интерес? Кстати, уже планируете продлевать с кем-то контракты или ожидаете завершения сезона?
Так сложились обстоятельства, что мы осуществили трансферный переход Лисаковича, а к другим игрокам интереса не было. Что касается контрактов, у некоторых игроков они долгосрочные, некоторым в ходе сезона придется доказывать, что они способны многое дать клубу и что клуб остро нуждается именно в них.
Раньше «Столица» удивляла трансферами и в паузе между кругами, сейчас тишина.
Мы искали, прорабатывали разные рынки и разные варианты. Но вместе с главным тренером приняли решение сделать ставку на имеющихся в составе легионеров. Да и лимит, к сожалению, не позволяет быть гибким.
Что нас ждет в концовке сезона?
Мой прогноз футзальной погоды – май будет жарким.
*по материалам сайта МФК «Сталица»