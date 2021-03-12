Новости Эстонии
12.03.2021, 14:50

Вчера в Эстонии сделали рекордные 11 000 вакцинаций. Вакцина AstraZeneca все еще используется

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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
Foto: Argo Ingver
В течение вчерашнего дня в Эстонии было сделано в общей сложности 11 128 прививок, что до сих пор является наибольшим числом провакцинированных людей за один день. Всего на данный момент по меньшей мере одной дозой вакцины защищено более 122 000 человек, из них 50 691 получили обе дозы. Среди людей в возрасте старше 80 лет по всей Эстонии по меньшей мере одну дозу вакцины получили 31%.

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил сферу здравоохранения и ее работников, которые в существующей критической ситуации приложили большие усилия, чтобы мы могли при помощи вакцинации защитить от болезни COVID-19 как можно больше людей.

”Семейные врачи продолжают вакцинацию относящихся к группе риска людей, а также в то же время идет вакцинация работников сферы образования и работников сферы социального попечения в местных самоуправлениях. На выходных для всех пройдет пилотная программа по подготовке к вакцинации всех желающих и в ходе которой в медицинских учреждениях по всей Эстонии смогут привиться 6 000 человек в возрасте старше 65 лет”, — сказал министр Танель Кийк. ”Наша цель — сделать на этой неделе по меньшей мере 40 000 прививок”.

Среди людей в возрасте старше 80 лет к настоящему моменту по меньшей мере одной дозой привиты 31% по всей Эстонии, а в нескольких уездах и значительно больше. Выше всего охват одной дозой вакцины среди людей в возрасте от 80 лет и старше на Хийумаа и составляет 53,1%, на Сааремаа 51,3%, в Ляэнемаа 51,3%, в Рапламаа 48,3%, в Пярнумаа 42,7%, в Вильяндимаа 39,4%, в Йыгевамаа 39,1%, в Тартумаа 32,7%.

”Чтобы выйти из существующего кризиса, крайне важно как можно скорее защитить вакцинацией наиболее уязвимых к болезни COVID-19 людей, то есть людей в возрасте старше 80 лет и людей с заболеваниями, которые могут болеть COVID-19 в крайне тяжелой форме и нуждаться в госпитализации. Государственная экспертная комиссия по иммунной профилактике рекомендовала в дальнейшем использовать вакцину AstraZeneca для всех совершеннолетних вне зависимости от возраста и позволит нам быстрее двигаться вперед и с вакцинацией людей в возрасте 70-79 лет”, — добавил министр Кийк.

Вчера поздним вечером по приглашению министерства социальных дел собрались эксперты в сфере иммунизации, чтобы обсудить дальнейшие рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca от COVID-19 в период, когда Европейский департамент лекарственных средств оценивает возможную связь вакцины с тромбозом. Европейский департамент лекарственных средств вчера вечером сообщил, что оценка опасности вакцины AstraZeneca сейчас не изменилась, польза от вакцинации для профилактики COVID-19 выше, чем возможные риски, и можно продолжать использование вакцины. Опираясь на рекомендации экспертов и оценки эстонского и европейского департаментов лекарственных средств, Эстония продолжит вакцинацию вакциной AstraZeneca от COVID-19.

”Опираясь на мнение экспертов, мы продолжаем в Эстонии работу с прежним планом вакцинации, наряду с другими вакцинами также используя вакцину AstraZeneca COVID-19”, — сказала руководитель государственной экспертной комиссии по иммунной профилактике Марис Йессе. ”Пока Европейский департамент лекарственных средств собирает дополнительную информацию и формирует окончательную точку зрения, в качестве меры предосторожности мы соблюдаем рекомендацию Эстонского департамента лекарственных средств отложить вакцинацию вакциной AstraZeneca тех людей, у кого есть риск тромбоза. Рекомендация не касается других вакцин COVID-19”.

Для оценки рисков тромбоза при использовании вакцины AstraZeneca COVID-19 составили руководства, которые в ближайшие часы будут отправлены всем получающим эту вакцину людям. Если у вас есть вопросы в связи с полученной вакциной, то проконсультируйтесь с провакцинировавшим вас учреждением. Обо всех побочных эффектах можно сообщить в департамент лекарственных средств через форму на сайте.

Цели вакцинации от COVID-19: защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме; а также предотвращать и снижать случаи заболевания и смерти от COVID-19; снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также гарантия нормального функционирования жизни общества.

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