Lux Express временно сокращает количество отправлений на внутренних маршрутах
По словам исполнительного директора Lux Express Ингмара Рооса, ощутимое сокращение числа пассажиров можно было заметить уже на прошлой неделе.
”Возможная необходимость в сокращении объемов перевозок стала понятна еще до вступления в силу ограничений. Несомненно, ограничение на передвижение еще больше снизит спрос на услугу междугородных автобусных перевозок, что, в свою очередь, привнесет в полную вызовов финансовую ситуацию дополнительную незапланированную переменную. Однако общество должно быть готово принимать сложные решения, чтобы быстрее настал день, когда мы снова сможем путешествовать — как по Эстонии, так и за рубеж”, — сказал Роос.
С 15.03. временно отменяются следующие рейсы:
- Таллинн — Тарту: 7:00, 8:00, 14:30, 18:30, 22:00
- Тарту — Таллинн: 7:00, 7:30, 9:00, 14:30, 15:30, 21:00
- Таллинн — Выру: 15:30, 20:00
- Выру — Таллинн: 9:45, 18:15
- Таллинн — Пярну: 14:00, 19:00
- Пярну — Таллинн: 7:00, 10:30
- Хаапсалу — Таллинн: 9:00
- Таллинн — Хаапсалу: 10:00
- Курессааре — Таллинн: 6:00
- Таллинн — Курессааре: 7:55
- Нарва — Таллинн: 19:30
- Таллинн — Нарва: 17:15
- Пярну — Тарту: 7:45
- Тарту — Пярну: 8:45
Роос отметил, что целью Lux Express является сохранение максимального возможного автобусного соединения со всеми направлениями, которые обслуживает компания.
”Мы хотим предложить максимально гибкие возможности передвижения, сохранив утренние, обеденные и вечерние рейсы. Может показаться, что мы ощутимо сократили количество автобусов, однако многие из них и без того отправлялись только по выходным, поэтому в действительности это не сильно скажется на удобстве пассажиров. Мы также каждый день следим за количеством пассажиров и заполняемостью автобусов, и при необходимости будем каждую неделю принимать новые решения об открываемых и закрываемых отправлениях”, — добавил представитель Lux Express.