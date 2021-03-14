"Эпоха заканчивается": блогер RusDelfi о судьбе "Ювентуса" и причинах его вылета из Лиги чемпионов

"Ювентус" второй год подряд не может дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Конечно, можно говорить, что команде немного не повезло в этом противостоянии — ну, насколько может не везти, когда в первом матче тебя возят мордой по газону 90 минут, но в конце ты забываешь гол, а во второй игре судья сочиняет удаление у соперника практически на ровном месте.

Но.

"Ювентус", при всей нелюбви к нему, в свои лучшие времена никогда не был командой, полагающейся на везение. И я не только о работе с судьями, хотя куда без неё. Это всегда был клуб, который знал, как выжимать результат. Клуб с менталитетом победителей. Клуб, где люди не терялись под давлением даже если соперник превосходил по классу исполнителей.

В нынешнем "Юве" этой воли просто нет. Как нет и класса исполнителей, который мог бы компенсировать отсутствие этой воли. Из состава полузащиты, который вышел вчера на поле в Турине, на уровне полуфинала Лиги чемпионов не играл никто. Рабьо, Рэмси, Артур, вышедший на замену Маккенни, не игравший Бентанкур, да и крайки Кьеза, Бернардески и Кулусевски.

Никто. Это нормальный набор игроков для четвертьфинала, но не более. И из всего набора только умница Кьеза и Артур кажутся теми, кто не затерялся бы и на следующих стадиях плей-офф. При этом, впереди ставка на Роналду, который сейчас уже полностью зависит от того, как его поддерживают хавбеки. И рядом с ним Мората, тоже не из тех, чьё фото помещают в словарях как иллюстрацию к статье "Креатив".

И вот со всем этим набором под руководством неопытного тренера команда рассчитывала наконец-то победить в Лиге чемпионов. Отличный план, просто великолепный, надёжный как швейцарские часы.