12.03.2021, 11:30
Вакцина от коронавируса компании Novavax показала эффективность в 96,4%(10)
REUTERS/Dado Ruvic
Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная американской компанией Novavax, эффективна на 96,4% против исходного варианта патогена, сообщается на сайте разработчиков.
”Novavax, Inc. […] объявила об окончательной эффективности 96,4% против легкого, умеренного и тяжелого течения заболевания, вызванного исходным штаммом COVID-19, на основании результатов третьей фазы клинических испытаний в Великобритании”, — указано в сообщении.
При этом, по данным компании, препарат показал эффективность в 86,3% против ”британского” варианта коронавируса.