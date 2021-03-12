За рубежом
12.03.2021, 10:50

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну — негативного результата теста недостаточно

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Sanna Marin, Soome peaminister.
Foto: Andres Putting
Руководство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну по причине продолжающейся эпидемии коронавируса. Ограничения касаются как внутренних границ, так и внешней границы, пишет YLE.

Ограничивается въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии. Въезд из Эстонии также ограничен.

В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.

Правительство также призывает граждан без особой нужды не выезжать заграницу.

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