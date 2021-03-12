Финляндия продлила ограничения на въезд в страну — негативного результата теста недостаточно

Ограничивается въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии. Въезд из Эстонии также ограничен.

В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.

Правительство также призывает граждан без особой нужды не выезжать заграницу.