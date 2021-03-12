В Латвии открывается "русский Lidl"

Владельцы — группа предпринимателей из сибирского Красноярска. С 2009 года они развивают сеть жестких дискаунтеров "Светофор". Контрольный пакет принадлежит братьям Сергею и Андрею Шнайдерам. Они же контролируют и 73% латвийского оператора, компании SIA Latprodukti, которая была зарегистрирована в мае прошлого года. Как не раз отмечали СМИ, владельцы Mere и "Светофора" — люди абсолютно непубличные, интервью не дают никогда и на вопросы журналистов не отвечают.

Несмотря на образ "темной лошадки", за 11 лет сеть выросла от одного магазина в Сибири до более чем 2000 в России, Китае, Беларуси, Казахстане. В последние 3 года предприятие пробует расширяться на рынках ЕС — под брендом Mere. У себя на родине компания входит в первую десятку крупнейших продуктовых ритейлеров России.

"Не верю, что это серьезно"

Российские эксперты несколько лет назад не пришли к общему мнению о том, есть ли для российской сети экономическая целесообразность идти на рынки стран Евросоюза, и за счет чего она сможет конкурировать с другими дискаунтерами.

"Я не верю, что это серьезно", — оценил приход Mere в Латвию глава местной ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. "Да, у них есть простой формат и низкие цены. Но я там не чувствую мощности".

Гражданин России Антон Сарычев, который является директором по развитию "Светофора" — и членом правления латвийского оператора SIA Latprodukti — ответить про ситуацию в Польше не смог, но в коротком телефонном разговоре сравнил ситуацию в Латвии с литовской: "Лично я с польским рынком не работаю, поэтому не могу это комментировать. Но посмотрите на Литву — там уже 9 наших магазинов. Поэтому для нас нет вопросов, будем или не будем мы развиваться в Латвии".