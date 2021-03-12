За сутки выявлено 1358 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах 658 человек, скончались 9 больных(80)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 854 человек. 642 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 98, в Ляэне-Вирумаа — 77, в Тартумаа — 72, на Сааремаа — 55 и в Рапламаа — 42 новых случая заражения коронавирусом. В Вырумаа добавились 24, в Ляэнемаа — 22, в Вильяндимаа и Пярнумаа — по 19, в Ярвамаа — 17, в Йыгевамаа — 12, на Хийумаа — 8, в Валгамаа и Пылвамаа — по 7 новых случаев заражения. В случае 25 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1465,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 86 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 658 пациентов.
По состоянию на утро 12 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 658 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 62 пациентам, из которых 42 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 86 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 41 человека, 13 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 90-летняя женщина, 87-летний мужчина, 86-летняя женщина, 81-летняя женщина, двое 75-летних мужчин, 74-летний мужчина, 63-летний мужчина и 56-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 695 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 4267 случаев заболевания COVID-19 у 4113 человек.
По состоянию на 12 марта выздоровели 58 043 человека. Из них истории болезни 40 832 человек (70,3%) завершены, у 17 211 человек (29,7%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 019 342 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 82 286 положительных первичных результата (8,1% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 122 087 человек, две дозы вакцины получил 50 691 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 122 087 человек, из которых 71 369 человек получили одну дозу, а 50 691 человек — обе дозы. За сутки было введено 11 128 доз, в общей сложности было введено 172 778 доз вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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