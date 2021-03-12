За сутки выявлено 1358 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах 658 человек, скончались 9 больных

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 854 человек. 642 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 98, в Ляэне-Вирумаа — 77, в Тартумаа — 72, на Сааремаа — 55 и в Рапламаа — 42 новых случая заражения коронавирусом. В Вырумаа добавились 24, в Ляэнемаа — 22, в Вильяндимаа и Пярнумаа — по 19, в Ярвамаа — 17, в Йыгевамаа — 12, на Хийумаа — 8, в Валгамаа и Пылвамаа — по 7 новых случаев заражения. В случае 25 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1465,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 86 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 658 пациентов.

По состоянию на утро 12 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 658 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 62 пациентам, из которых 42 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 86 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 41 человека, 13 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 90-летняя женщина, 87-летний мужчина, 86-летняя женщина, 81-летняя женщина, двое 75-летних мужчин, 74-летний мужчина, 63-летний мужчина и 56-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 695 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 4267 случаев заболевания COVID-19 у 4113 человек.

По состоянию на 12 марта выздоровели 58 043 человека. Из них истории болезни 40 832 человек (70,3%) завершены, у 17 211 человек (29,7%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.