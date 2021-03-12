Таллиннский врач: теперь все стали вирусологами! Зачем я вообще учился на медицинском?

"Эксперты"



Помимо проблем в здравоохранении, у нас есть и другие проблемы: паника, ложная информация и провокации в социальных сетях. Когда я читаю посты и комментарии в Facebook, то больше 50% — неправда или мнение не специалиста: знакомый знакомого передал информацию о составе вакцины. Получается сломанный телефон.

Да, высказывать свое мнение можно, это личное дело каждого человека. Однако, когда ты пишешь что-то про медицину в интернете, у тебя должны быть достоверные источники, ссылки на научные публикации. Например, проверенную информацию можно брать с портала Pubmed.

Я был бы только рад, если люди апеллировали фактами оттуда. А не так, что тебе в голову что-то взбрело, и ты выдаешь это за экспертную оценку. В итоге, эта неверная информация дезинформирует других людей. Должны быть все-таки какие-то рамки, когда люди пишут про здравоохранение. Это важная и сложная сфера.

За последний год в интернете выросло столько экспертов в сфере медицины, что ты думаешь, а зачем я учился 6 лет, потом еще несколько лет, постоянно практикуясь. Ведь так легко стать вирусологом!

Видео из больницы. Какой-то человек прошел через потайной ход на второй этаж инфекционной больницы. Якобы она оказалось пустой, а медики и политики обманывают и запугивают людей. Прежде чем такие видео снимать, нужно проверить — работает это отделение или нет. (Глава больницы уже сообщил, что койки пустуют, так как второй этаж больницы закрыт из-за нехватки персонала — RusDelfi). Но заранее ведь ничего не узнали, не спросили, просто сняли видео. За такие поступки нужно штрафовать.

Больница



Во всех больницах Таллинна критическое положение. Мы открываем новое отделение. Хорошо, открыть его не трудно. Сложно найти персонал, который способен предоставить нужное лечение. В одном ковидном отделении на 30 человек — 20 человек персонала (медсестры, врачи, санитары). Сейчас и так весь персонал занят, работает на износ. Смены по 12 часов. 3 часа одна медсестра, 3 часа другая.