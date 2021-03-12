Использование вакцины AstraZeneca приостановили Норвегия, Исландия и Италия

Исландия на время приостановит вакцинацию против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании. Об этом сообщил в четверг исландский директорат здравоохранения.

"В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca", — говорится в сообщении. Ведомство указало при этом, что в стране не сообщалось о случаях возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом.

Ранее Дания и Норвегия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Датские медики сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств начало исследование вакцины AstraZeneca, однако "в настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами". Позднее об аналогичном решении сообщили власти Италии.

Как пишет "Интерфакс", Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) решило в качестве меры предосторожности приостановить в стране использование партии ABV2856 вакцины AstraZeneca против COVID-19. Образцы этой партии изучат в Национальном институте здоровья (Istituto Superiore di Sanità).

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил, что EMA отслеживает эту ситуацию.

"Мы следим за научными оценками. В данном конкретном случае — за оценками и рекомендациями Европейского агентства лекарственных средств, которое внимательно отслеживает использование вакцин в различных государствах-членах ЕС. Я вам напоминаю, что выгода получения разрешения для выпуска на рынок в результате анализа EMA в том, что всегда сохраняется связь с этим агентством, которое может тщательно отслеживать данное досье", — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Следовательно, будем наблюдать за оценкой, которую даст EMA по этому конкретному пункту", — добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.