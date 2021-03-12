Использование вакцины AstraZeneca приостановили Норвегия, Исландия и Италия(44)
Исландия на время приостановит вакцинацию против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании. Об этом сообщил в четверг исландский директорат здравоохранения.
"В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca", — говорится в сообщении. Ведомство указало при этом, что в стране не сообщалось о случаях возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом.
Ранее Дания и Норвегия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Датские медики сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств начало исследование вакцины AstraZeneca, однако "в настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами". Позднее об аналогичном решении сообщили власти Италии.
Как пишет "Интерфакс", Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) решило в качестве меры предосторожности приостановить в стране использование партии ABV2856 вакцины AstraZeneca против COVID-19. Образцы этой партии изучат в Национальном институте здоровья (Istituto Superiore di Sanità).
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил, что EMA отслеживает эту ситуацию.
"Мы следим за научными оценками. В данном конкретном случае — за оценками и рекомендациями Европейского агентства лекарственных средств, которое внимательно отслеживает использование вакцин в различных государствах-членах ЕС. Я вам напоминаю, что выгода получения разрешения для выпуска на рынок в результате анализа EMA в том, что всегда сохраняется связь с этим агентством, которое может тщательно отслеживать данное досье", — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
"Следовательно, будем наблюдать за оценкой, которую даст EMA по этому конкретному пункту", — добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Де Кеерсмакер напомнил, что накануне EMA по аналогичному случаю в Австрии в предварительном заключении не установило связи подобных осложнений с вакцинацией. Представитель ЕК предложил дождаться окончательных выводов агентства, которое, будучи научной организацией, должно давать авторитетные оценки в таких ситуациях.
Ему напомнили о том, что случившееся в Австрии и Дании с использованием вакцины AstraZeneca вызвало опасения тяжелых побочных эффектов еще в некоторых странах ЕС и они также решили временно приостановить вакцинацию этим препаратом. На это де Кеерсмакер сказал, что анализ, осуществляемый EMA, не запрещает государствам-членам, которые сами отвечают у себя за политику вакцинации, применять более строгие подходы, чем рекомендованные европейским агентством, с учетом специфики каждого государства.
"Но эти национальные решения не могут противоречить рекомендациям EMA", — уточнил он, вновь призвав дождаться заключения европейского агентства.
Власти ЕС в конце января решили допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.
Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.