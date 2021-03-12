12.03.2021, 08:15
ВИДЕО: ЦСКА продолжает ставить антирекорды, "Барса" одолела "Реал"
ZUMAPRESS.com
В очередном туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА проиграл в Москве ближайшему преследователю итальянскому "Милану" - 76:84 (34:47).
Хозяева паркета очень неудачно провели первую четверть, проиграв ее с разницей в 20 очков - 10:30. Так крупно ЦСКА стартовые десятиминутки в Евролиге еще никогда не проигрывал.
Действующий чемпион Евролиги ЦСКА (18-10) проиграл дома 4 матча подряд и опустился на третью строчку в турнирной таблице, поменявшись местами с "Миланом" (19-10). До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести 5-6 матчей.
В центральном матче тура "Барселона" (21-8) победила в испанском дерби на выезде "Реал" (17-12) и закрепилась на первом месте - 81:76 (41:38).