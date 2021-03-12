ВИДЕО: ЦСКА продолжает ставить антирекорды, "Барса" одолела "Реал"

Хозяева паркета очень неудачно провели первую четверть, проиграв ее с разницей в 20 очков - 10:30. Так крупно ЦСКА стартовые десятиминутки в Евролиге еще никогда не проигрывал.

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА (18-10) проиграл дома 4 матча подряд и опустился на третью строчку в турнирной таблице, поменявшись местами с "Миланом" (19-10). До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести 5-6 матчей.

В центральном матче тура "Барселона" (21-8) победила в испанском дерби на выезде "Реал" (17-12) и закрепилась на первом месте - 81:76 (41:38).