Аналитик: ближайшие месяцы будут для экономики Эстонии трудными. Что поддерживает ее на плаву?

Почти три четверти прироста экспорта в январе пришлось на США, из которых почти три четверти были связаны с экспортом электроники и электрического оборудования. В целом, почти половина общего прироста экспорта пришлась на долю электроники и электрического оборудования, отправленных в США. Таким образом, как и в предыдущие месяцы, сильный рост экспорта в январе не носил широкого характера. За США следуют Сингапур, Нидерланды и Швеция. Больше всего увеличился экспорт продуктов сланцевого масла в Сингапур и Нидерланды, а в Швецию — изделий из дерева и сборных бревенчатых домов. Однако больше всего сократился экспорт в Финляндию , Турцию и Данию. Экспорт из Эстонии в Финляндию в течение довольно длительного времени сокращался. В январе снижение произошло в основном за счёт электроники и электрооборудования, а также мебели и сборных бревенчатых домов. В Турцию же, как уже говорилось, снизился экспорт зерна.

В январе экспорт товаров из Эстонии увеличился в годовом сравнении, а экспорт товаров, произведённых в Эстонии, даже на 6%. Экспорт товаров из Эстонии увеличивается уже пять месяцев подряд. Как и в предыдущие месяцы, наибольшее влияние в январе оказал сильный рост экспорта продуктов сланцевого масла, электроники и электротехнического оборудования. Без этих товаров экспорт товаров упал бы почти на 1%. Экспорт удобрений, запчастей для наземных транспортных средств и изделий из древесины также оказал большее положительное влияние на рост экспорта. Напротив, больше всего замедлило рост экспорта сокращение вывоза зерна. В основном это произошло из-за снижения экспорта зерна в Турцию. Экспорт зерна из Эстонии снижается третий месяц подряд. Без учёта трёх вышеупомянутых товарных групп — экспорта продуктов сланцевого масла, электроники и электрооборудования, а также зерна, экспорт товаров из Эстонии в январе увеличился бы почти на 2%. Таким образом, отдельные товары имеют очень большое влияние на общую картину экспорта.

Экономика Эстонии выходит из кризиса неравномерно

В январе объём производства в промышленном секторе Эстонии показал скромный рост на 1%. В то же время розничная торговля продолжила уверенный рост — на 7%. Рост промышленного сектора был обусловлен увеличением производства энергии на 33%, но объём производства в обрабатывающей промышленности остался на том же уровне, что и год назад. За последние пять лет объём розничной торговли вырос в среднем почти на 3%, а объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2%. Количество размещённых в гостиницах в январе продолжало резко сокращаться, снизившись на 57%. В том числе иностранных туристов было на 92% меньше, чем год назад. За последние 11 месяцев количество размещённых в отелях уменьшилось на 55%, а количество иностранных туристов уменьшилось на 80%.

Ситуация внешнего спроса лучше, чем год назад

Новые ограничения, введённые в этом году, полностью или частично затронут примерно 14% экономики Эстонии. Почти две трети розничной торговли по обороту останутся открытыми во время ограничений. Наряду с негативным воздействием на транспортный и туристический сектор, перенесённым с прошлого года, пандемия и связанные с ней ограничения напрямую влияют примерно на четверть добавленной стоимости, созданной в экономике Эстонии. Однако это не означает, что вся эта доля обязательно упадёт. Это просто прямой эффект. Цепочки поставок пострадавших видов деятельности также находятся под давлением.

В то же время состояние внешнего спроса сейчас и в ближайшие месяцы значительно лучше, чем год назад. Кроме того, доля таких видов деятельности в Эстонии, рост добавленной стоимости которых должен восстановиться или продолжать расти в ближайшем будущем, выше, чем в тех отраслях, где добавленная стоимость снижается. Падение импорта товаров от основных торговых партнёров Эстонии резко сократилось, а в Латвии и Литве импорт даже растёт. Индекс деловой активности в еврозоне, на которую приходится почти половина нашего экспорта, показывает снижение за последние четыре месяца, что, в свою очередь, указывает на более слабый внешний спрос. Несмотря на это, эстонский экспорт товаров осенью прошлого года был очень сильным, что привело к быстрому сокращению спада в обрабатывающей промышленности. Мировая торговля восстанавливается, и индексы деловой активности в США и Китае растут. Появление вакцин на рынке и вакцинация повышают доверие, что очень важно.

Ближайшие месяцы будут для экономики Эстонии трудными, но долгосрочные перспективы более позитивны

В феврале повысилось чувство уверенности в большинстве секторов экономики Эстонии, в том числе ожидания промышленного сектора относительно роста производства и объёмов экспорта. Однако после введения жёстких ограничений мы можем увидеть ослабление чувства уверенности и ухудшение перспектив роста в секторе розничной торговли и услуг. Эстонская экономика и общество в целом переживают трудные месяцы, но долгосрочные перспективы всё же выглядят позитивными. Предпосылкой для реализации позитивного сценария является быстрая вакцинация населения и взятие распространения вируса под контроль — как у нас, так и в других странах.