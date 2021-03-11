Правительство одобрило поправки, которые позволят отвязать сдачу выпускных экзаменов от окончания школы

"Теперь, если парламент даст нам право менять даты выпускных экзаменов, то мы предложим передвинуть государственный экзамен по английскому языку на 7 мая, а устный экзамен мог бы пройти с 10 по 13 мая вместо начала месяца. Все для того, чтобы между разными экзаменами было достаточно времени", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.