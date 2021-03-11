Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Результат француза на 10-километровой дистанции составил 22 минуты 7,2 секунды, он не допустил промахов на двух огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё (отставание 11,3 секунды; 0 промахов), третьим стал итальянец Лукас Хофер (+14,8; 0).