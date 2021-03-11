Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии
Результат француза на 10-километровой дистанции составил 22 минуты 7,2 секунды, он не допустил промахов на двух огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё (отставание 11,3 секунды; 0 промахов), третьим стал итальянец Лукас Хофер (+14,8; 0).
Лучший из россиян Матвей Елисеев – 16-й.
Мужчины, спринт
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 22.07,2 (0)
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 11,3 (0)
3. Лукас Хофер (Италия) – 14,8 (0)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 22,7 (0)
5. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 23,4 (1)
6. Антонин Гигонна (Франция) – 23,6 (1)
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 30,0 (0)
8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 36,7 (1)
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 37,0 (2)...
16. Матвей Елисеев (Россия) – 49,9 (0)
17. Александр Логинов (Россия) – 50,2 (0)...
25. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.07,4 (2)...
30. Евгений Гараничев (Россия) – 1.22,8 (0)...
38. Карим Халили (Россия) – 1.43,9 (2)...
62. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.14,2 (2)
В сборной Эстонии лучшим был Кристо Сиймер - 71-е место (1; +2.29,9). Роберт Хелдна занял 98-е место (3; +3.40,2), Райдо Рянкель - 99-е место (6; +3.54,4).
В пятницу пройдет женский спринт. Этап в Чехии завершится 14 марта.