Норвежец Клэбо принял дисквалификацию и обратился к Большунову(13)
Еще вечером 9 марта Норвежская лыжная ассоциация подала протест на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо, которого за столкновение с российским лыжником Александром Большуновым на финише масс-старта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лишили золотой медали. Для этого норвежцы воспользовались услугами юристов, созвали целый консилиум, чтобы составить официальную претензию в отношении жюри, и назвали Большунова виновником произошедшего, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала формирование специальной комиссии для расследования дела.
Напомним, что Большунов до последнего претендовал на победу в так называемом королевском марафоне — классическом масс-старте на 50 км, но упустил золото буквально на финишной прямой.
После выхода со спуска Большунов не стал перекрывать путь Клебо, и норвежец коньковым ходом пошел на обгон справа, задев и в итоге сломав палку россиянину. Большунов из-за этого сильно потерял в скорости и уже не смог догнать ни Клэбо, ни еще другого норвежца Эмиля Иверсена, который воспользовался проблемами россиянина и пришел к финишу вторым вслед за своим именитым соотечественником.
Впрочем, дисциплинарные органы FIS после проверки эпизода дисквалифицировали победителя, признав его виновным в нарушении правил в борьбе с Большуновым. Победителем гонки автоматически стал Иверсен, а Большунов переместился в итоговом протоколе с третьего на второе место. Бронзовая медаль перешла к еще одному норвежцу Симену Хегстад Крюгеру.
Норвежцы быстро подали апелляцию в надежде, что золотая медаль вернется к Клебо, однако спустя сутки норвежская делегация изменила свою позицию и отозвала протест. Решение было принято по личной просьбе Клебо, который признался, что на протяжении всех этих дней очень переживал из-за утраченного золота в марафоне, которое могло стать первым в его карьере. В Instagram лыжник опубликовал большое послание болельщикам, подчеркнув, что не считает себя виновником того, что Большунов сломал палку и не смог выиграть гонку, а также поздравил своего соотечественника Эмиля Иверсена.
"За последние несколько дней я многое пережил, в плане эмоций будто побывал на американских горках. Я был в глубочайшей депрессии, и я устал тратить на это силы. Я профессиональный лыжник, и мой результат хотели установить в кабинетах, что, на мой взгляд, неправильно. Получить золото спустя несколько дней после гонки — это не то. На этом чемпионате мира у меня были отличные гонки, и я сделаю все, чтобы впредь такие ситуации не возникали", — написал Клэбо.
Норвежец обратился и к Большунову. "Хочу поздравить Большунова с серебром. Он — потрясающий лыжник, впереди у нас еще много соревнований", — написал Клэбо.
В норвежской команде подчекнули, что у национальной лыжной ассоциации были подготовлены все аргументы для того, чтобы выиграть дело, однако мнение лыжника оказалось важнее.
"Мы знали, как добиться того, чтобы оправдать Клэбо и обжаловать его дисквалификацию, но мнение Йоханнеса мы поддерживаем. Для него важнее побеждать на стадионе, нежели апеллировать к правилам", — заявил менеджер норвежской сборной Эспен Бьервиг.
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