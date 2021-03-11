”Пытки током называли „сходить в кафетерий””. Вместе с бывшими узниками ДНР "Спектр" рассматривает слитые в Сеть фото из единственного концлагеря в Европе - ”Изоляция”(21)
Это место в Донецке овеяно крайне мрачной славой — это бывшее арт-пространство в цехах закрытого Донецкого завода изоляционных материалов на улице Светлого пути в окраинном Буденовском районе города.
В этом месте узников МГБ держат часто уже после того, как из них выбивают все необходимые показания в подвалах здания МГБ по бульвару Шевченко, 26 (это бывшая Областная налоговая инспекция Донецкой области). Заключенных по словам тех немногих, кому удалось оттуда выбраться, иногда годами держат под охраной, подвергая постоянным издевательствам и пыткам, выводят на принудительные работы — от поклейки обоев в комнатах охраны до обслуживания стрелкового полигона и военной техники боевого подразделения МГБ.
В первые годы существования ”Изоляции” большинство заключенных составляли бывшие ”казаки” и другие провинившиеся сторонники ДНР, с нарастанием репрессий против проукраинских жителей большинство в концлагере составили ”шпионы СБУ” и другие такие же категории украинских граждан, многие из которых впоследствии попали на обмены пленными и вышли на свободу через линию соприкосновения.
Отсюда парадокс — о ”Изоляции” уже написаны книги и опубликовано множество свидетельств, но фотографии этого места были только довоенные, да и с фактическими доказательствами у правоохранительных органов Украины были проблемы.
”Изоляция” превратилась в один из символов ДНР, а украинский МИД запланировал на 2021 год масштабную информационную компанию, целью которой через информирование международной общественности должно стать закрытие концлагеря в центре Европы и наказание всех виновных в незаконных бессудных задержаниях и пытках людей.
Публикации анонимного ”Донецкого тракториста” вызвали немедленный отклик бывших узников ”Изоляции” — они опознают фотографии как подлинные, сделанные из помещений охраны, человеком вхожим в круг МГБ, начиная с лета 2016 года. Своей целью ”Донецкий тракторист” заявляет желание дать правоохранительным органам Украины наводку на виновных.
”Призываю правоохранительные органы Украины использовать данные документы для установления всех лиц, которые удерживались в тюрьме Изоляция”, — пишет аноним и публикует страницы ”Журнала посещений задержанных ССО МГБ ДНР” за июнь 2016 года, фотографии автомобилей и документов на них, оформленных на родственников кураторов нелегальной тюрьмы, снимки боевой техники и пыточных камер.
”Спектр” просмотрел фотографии ”Донецкого тракториста” с Андреем Кочмурадовым и Еленой Лазаревой, бывшими узниками этого нелегального концлагеря, которые попали туда в конце 2016 года и провели в этой ”тюрьме” каждый примерно по десять месяцев, а затем вышли на свободу в результате обмена.
”Это известные мне виды концлагеря, но я пока не могу понять, какого они периода — это 2016, или 2017, может и 2018 год, — говорит „Спектру” Андрей Кочмурадов. — Там есть фото окон столовой для охраны, которые украшены рисунками — именно так это было и при нас. Надписи „буфет”, „кафетерий” и все эти рисунки снаружи, можно увеличить фото и посмотреть. Сейчас спустя два года после нашего перевода из „Изоляции” в другие тюрьмы ДНР это наверняка выглядит как-то иначе”.
”Эта столовая для охраны, там работали иногда заключенные, наши знакомые, освобожденные и те, кто еще сидят в ДНР. Один раз убирать туда водили и меня. Там сотрудников МГБ кормили без всяких денег, они там просто ели, некоторые из заключенных там работали. Кроме того, Евгений Бражников и „Джексон” (заключенные, сейчас обвиняемые СБУ в сотрудничестве с режимом и участии в пытках других узников — прим. Спектра”) приносили оттуда еду под Новый год в камеру — немыслимые для всех остальных в тюрьме салаты, их там не кормили, но еду оттуда давали иногда", — рассказывает Андрей.
Андрей Кочмурадов и Елена Лазарева утверждают, что виды ”Изоляции” соответствуют тому, что было во время их заключения. Например, напротив столовой в боксе тоже стоял танк. Ребята видели в нескольких боксах до трех танков, трех БТР, на тот момент в тюрьме было пара орудий, в ремонтном боксе все время ремонтировалась боевая техника. На опубликованных теперь фото техники гораздо больше, чем могли увидеть заключенные, — явно часть фотографий делалась позже.
”На фотографии там есть этот крошечный прогулочный дворик, в котором нас выгуливали по утрам — это фото делалось из окна второго этажа здания напротив, он отводился под кабинеты охраны, их комнаты отдыха, спортзал, — определяет ракурс и возможного фотографа Елена Лазарева. — Там же были две комнаты, которые были отведены под жилье начальника концлагеря „Палыча”, у которого был свой туалет. Но тут понять бы ракурс точный, при нас концлагерь силами заключенных все время дооборудовался, людей гоняли клеить у них обои в комнатах, был заключенный, который монтировал везде систему видеонаблюдения в 2017 году, и при нас над прогулочным двориком камера уже висела — а тут на фото ее не видно, тут важно, как и откуда смотреть. Такое впечатление, что отдельные фотографии сделаны еще до нашего появления”.
Фото общего вида с фигуркой железного оленя над терриконом только убеждает ребят в том, что фотографии делались из помещений охраны. Заключенным ”с земли” одну из довоенных визитных карточек арт-пространства ”Изоляция” —фигурку железного оленя — было не видно. ”Это снималось из каких-то помещений на втором этаже, ракурс с оленем снять со двора просто невозможно”, — поясняет Андрей.
Место с поддонами и матрасами для ночлега знакомые ”Спектру” узники не опознают. Их держали в камерах в подвале, там литые стены. Здесь неизвестный пока ”Донецкий тракторист”, по словам Андрея Кочмурадова, снял оборудованный под изоляцию узников наземный бокс, со стенами, сложенными из блоков.
”Вот на этой фотографии снято все приготовленное для пыток — вот, вы видите этот ТАП (телефонный аппарат полевой), провода, изолента и бутылочки с водой, — методично объясняет „Спектру”, бывший узник „Изоляции”. — Изолентой провода приматывают к телу, и поливают водой из бутылочки, чтобы током лучше било. К чему привязывают контакт провода? К чему угодно, к чему примотали, то и поливали! А клали тебя на этот стол коричневый и фиксировали, тот кто пытал на стуле сидел, там дальше есть еще фото…”
Тот, кто снимал эти фотографии, хорошо понимал механику пыток и видимо присутствовал на них — отдельно есть фотография использованных катушек скотча, полупустых бутылок с водой и (в темном мусорном пакете) военного полевого телефонного аппарата, который давал ток на кожу узников. Один из собеседников ”Спектра”, с которым издание общалось при подготовке материала о политических узниках ДНР, вспоминал, что при нем в ”Изоляции” у местных палачей существовал своеобразный шутливый сленг — ТАП называли ”военно-полевым полиграфом”. Андрей Кочмурадов вспоминает, что при нем пыточную называли ”кафетерий”. ”Так и спрашивали: А тебя в „кафетерий” еще не водили?” — говорит Андрей.
”Журнал посещения заключенных ССО МГБ ДНР” заключенным, разумеется, не был доступен, но Андрей Кочмурадов и Елена Лазарева узнают людей, к которым, согласно журналу, ходили на допросы сотрудники МГБ (чаще всего скрытые за позывными — ”Татарин” или ”Хохол”).
”Там есть Писанец, Гончарова, Кулиш, Голиков, Новиков — это, скажем так, аксакалы, люди, которые сидели очень давно, до них на „Изоляции” сидели только „казаки” в 2015 году, а потом, как пришло время массовых посадок „шпионов СБУ”, сели уже эти люди. Писанец и Гончарова были с нами в обмене. С Гончаровой Лена потом сидела в Снежном, а я с Писанцом сидел в 32-й колонии перед обменом. Голикова, Кулиша тоже поменяли. Позывные сотрудников МГБ типа „Татарина” мы не слышали”, — подтверждает аутентичность сведений из журнала посещений узников ССО МГБ ДНР (видимо, Сил специальных операций министерства государственной безопасности — прим. ”Спектра”).
”Он грузовик ”Вольво” с номерами добавил в телеграмм-канал и вдалеке насыпи чего-то там, — говорит Андрей Кочмурадов. — Так вот эти насыпи — это кондитерские изделия, награбленные на фабрике ”Конти”. Горы их там в глубине высыпают с другого грузовика. Это всякие конфеты, тортики, печенюшки — бывало нас выгоняли это все сортировать.
”Сортировка” заключалась в том, что мы очищали кондитерку от упаковки и ссыпали в машину. Оно засыпалось в кузов в таком виде, что дальше это можно было везти только свиньям. Я зауважал продукцию этой фирмы — через годы после истечения срока годности их печенье ”Контик” можно было есть, оно нас реально поддерживало".
”Донецкий тракторист”, в свою очередь, говорит, что сладости потом вывозились в охотничье хозяйство, и публикует фотографию технического паспорта ДНР на, по его словам, ”отжатый” грузовик. Документы выписаны на некую Ирину Евдокимову. И выданы выложенные в сеть документы на обе фуры в марте 2018 года, что говорит о ”работе” анонима в ”Изоляции” довольно продолжительное время, как минимум с 2016 по 2018 годы.
Василий Евдокимов с позывным ”Ленин” 1 ноября 2017 года был назван главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом руководителем ”Центра специальных операций МГБ”, который, по мнению украинских правоохранителей, был причастен к наиболее резонансным покушениям на полковника СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР МО Украины Максима Шаповалова. ”Ленин” бывал на ”Изоляции” в качестве куратора.
Первую жену ”Ленина” действительно зовут Ириной.
Своей целью человек, несомненно имевший доступ внутрь концлагеря и бывавший как в помещениях охраны, возле боевой техники и в пыточной камере, называет ”закрытие Изоляции и иных аналогичных мест”. Пока все это выглядит как месть бывшим коллегам от бывшего сотрудника МГБ. Но в любом случает подобная утечка информации поможет следствию.
”Хочу поблагодарить Управление полиции в Донецкой области, которое оперативно отреагировало и заинтересовалось данными материалами”, — пишет анонимный разоблачитель.