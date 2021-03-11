”Пытки током называли „сходить в кафетерий””. Вместе с бывшими узниками ДНР "Спектр" рассматривает слитые в Сеть фото из единственного концлагеря в Европе - ”Изоляция”

”Призываю правоохранительные органы Украины использовать данные документы для установления всех лиц, которые удерживались в тюрьме Изоляция”, — пишет аноним и публикует страницы ”Журнала посещений задержанных ССО МГБ ДНР” за июнь 2016 года, фотографии автомобилей и документов на них, оформленных на родственников кураторов нелегальной тюрьмы, снимки боевой техники и пыточных камер.

”Изоляция” превратилась в один из символов ДНР, а украинский МИД запланировал на 2021 год масштабную информационную компанию, целью которой через информирование международной общественности должно стать закрытие концлагеря в центре Европы и наказание всех виновных в незаконных бессудных задержаниях и пытках людей.

Отсюда парадокс — о ”Изоляции” уже написаны книги и опубликовано множество свидетельств, но фотографии этого места были только довоенные, да и с фактическими доказательствами у правоохранительных органов Украины были проблемы.

В первые годы существования ”Изоляции” большинство заключенных составляли бывшие ”казаки” и другие провинившиеся сторонники ДНР, с нарастанием репрессий против проукраинских жителей большинство в концлагере составили ”шпионы СБУ” и другие такие же категории украинских граждан, многие из которых впоследствии попали на обмены пленными и вышли на свободу через линию соприкосновения.

В этом месте узников МГБ держат часто уже после того, как из них выбивают все необходимые показания в подвалах здания МГБ по бульвару Шевченко, 26 (это бывшая Областная налоговая инспекция Донецкой области). Заключенных по словам тех немногих, кому удалось оттуда выбраться, иногда годами держат под охраной, подвергая постоянным издевательствам и пыткам, выводят на принудительные работы — от поклейки обоев в комнатах охраны до обслуживания стрелкового полигона и военной техники боевого подразделения МГБ.

”Спектр” просмотрел фотографии ”Донецкого тракториста” с Андреем Кочмурадовым и Еленой Лазаревой, бывшими узниками этого нелегального концлагеря, которые попали туда в конце 2016 года и провели в этой ”тюрьме” каждый примерно по десять месяцев, а затем вышли на свободу в результате обмена.

”Это известные мне виды концлагеря, но я пока не могу понять, какого они периода — это 2016, или 2017, может и 2018 год, — говорит „Спектру” Андрей Кочмурадов. — Там есть фото окон столовой для охраны, которые украшены рисунками — именно так это было и при нас. Надписи „буфет”, „кафетерий” и все эти рисунки снаружи, можно увеличить фото и посмотреть. Сейчас спустя два года после нашего перевода из „Изоляции” в другие тюрьмы ДНР это наверняка выглядит как-то иначе”.

”Эта столовая для охраны, там работали иногда заключенные, наши знакомые, освобожденные и те, кто еще сидят в ДНР. Один раз убирать туда водили и меня. Там сотрудников МГБ кормили без всяких денег, они там просто ели, некоторые из заключенных там работали. Кроме того, Евгений Бражников и „Джексон” (заключенные, сейчас обвиняемые СБУ в сотрудничестве с режимом и участии в пытках других узников — прим. Спектра”) приносили оттуда еду под Новый год в камеру — немыслимые для всех остальных в тюрьме салаты, их там не кормили, но еду оттуда давали иногда", — рассказывает Андрей.

Андрей Кочмурадов и Елена Лазарева утверждают, что виды ”Изоляции” соответствуют тому, что было во время их заключения. Например, напротив столовой в боксе тоже стоял танк. Ребята видели в нескольких боксах до трех танков, трех БТР, на тот момент в тюрьме было пара орудий, в ремонтном боксе все время ремонтировалась боевая техника. На опубликованных теперь фото техники гораздо больше, чем могли увидеть заключенные, — явно часть фотографий делалась позже.