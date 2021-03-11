Эстонский экспресс
11.03.2021, 18:55

Клавиатуры для эстонских фортепиано делает глухой человек

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Мадис Юрген
Foto: Vallo Kruuser
Аарне Выза (74), который изготавливает клавиатуры для роялей Estonia, понятия не имеет, как звучит инструмент, создаваемый им с таким старанием.

Брюки на подтяжках, седина и очки в тонкой оправе. Аарне в своей мастерской один. Берет еловую доску дюймовой толщины. Наклеивает на доску покрытие белых клавиш – того, на котором пальцы не скользят.

При помощи карандаша и линейки рисует на доске параллельные линии.

Помещает доску под электрическую ленточную пилу. Вж-ж-ж-ж, вж-ж-ж-ж – разрезает доску на узкие палочки: эти палочки превратятся в клавиши, а доска – в клавиатуру.

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