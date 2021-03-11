ВИДЕО | ”Ну ** твою мать, поставили как обезьяне!” Министр культуры Крыма не выключила микрофон на совещании

”Ну ** твою мать, поставили как обезьяне”, — пожаловалась Новосельская, думая, что ее никто не слышит. ”Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли?” — возмутился Аксенов.

Глава Крыма тут же поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести ”служебное расследование”. В ответ Новосельская извинилась. Целых пять раз подряд! ”Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста! Извините ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась. Сергей Валерьевич, извините ради бога”. После пятикратных извинений совещание продолжилось в обычном режиме.

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