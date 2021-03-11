Правительство одобрило продление компенсации больничного со второго дня и назначение штрафа до 32 000 евро за нарушение ограничений(64)
Уже сейчас закон предусматривает, что для предотвращения распространения коронавируса, работодатель компенсирует больничный лист со второго по пятый день болезни, а Больничная касса — начиная с 6 дня. Если по ныне действующему закону этот порядок должен был действовать с 1 января по 30 апреля, то в соответствии с законопроектом он должен сохраниться до конца 2021 года. Для ограничения распространения коронавируса на таких же условиях компенсацию по болезни получают также лица, бывшие в близком контакте с заразившимся.
Компенсация больничного с более раннего срока снижает риск, что люди будут больными ходить на работу, и таким образом позволяет ограничить распространение COVID-19, так как заболевшие могут уже с появлением первых симптомов остаться дома, сохранив значительную часть дохода. Поправка потребует в этом году дополнительно 12 миллионов евро, половина этой суммы будет покрыта из государственного бюджета, а вторая половина — из бюджета Больничной кассы.
Другая поправка уточняет компетенцию правительства и Департамента здоровья и добавляет в закон ясное юридическое основание, позволяющее обязать людей соблюдать требования, необходимые для борьбы с распространяющимся инфекционным заболеванием. Кроме того, законопроект уточняет, что, помимо закрытия школ, детских учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, Департамент здоровья и правительство могут также временно ограничивать их деятельность. Уже сейчас в законе предусмотрена возможность организовывать таким образом дезинфекцию, борьбу с вредителями и уборку, а также организацию проверки здоровья людей и диагностику инфекционных заболеваний. Также Департамент здоровья и правительство могут обязать больницу или оказывающее социальную услугу учреждение ввести ограничения на посещения.
В соответствии с законопроектом, в случае особенно опасного инфекционного заболевания Департамент здоровья и правительство при крайней необходимости могут временно закрывать учреждения и ограничивать их деятельность. Помимо запрещения собраний и мероприятий законопроект позволяет также устанавливать требования к их проведению. Уже сейчас закон позволяет вводить и другие ограничения на свободу передвижения.
Законопроект добавляет в закон также возможность привлекать полицию и другие правоохранительные органы для выполнения задач Департамента здоровья. Поскольку до сих пор такая регуляция отсутствовала, департамент мог сотрудничать с правоохранительными органами только на основании ходатайства о межведомственной помощи или путем обмена чиновниками. Создание регуляции упрощает и ускоряет этот процесс. Точные условия и порядок привлечения правоохранительных органов, в соответствии в законопроектом, будет определен постановлением правительства.
Если действующий закон позволяет привлекать за административное нарушение людей, не соблюдающих правила карантина, то законопроект позволяет привлекать к ответственности и тех, кто нарушает установленные правительством или Департаментом здоровья требования, например, обязанность носить маску или ограничения на свободу передвижения и организацию мероприятий. За нарушение правил, введенных для предотвращения эпидемиологического распространения инфекционного заболевания, согласно законопроекту, можно наказывать штрафом до 200 штрафных единиц, юридическому лицу предусмотрен штраф до 32 000 евро.
Сейчас производство по всем административным нарушениям, связанным с законом о предотвращении инфекционных заболеваний и борьбе с ними, ведет Департамент здоровья, в соответствии с законопроектом, право на их внесудебное рассмотрение получит также Департамент полиции и погранохраны, если он привлечен к выполнению задач Департамента здоровья. Кроме того, законопроект унифицирует меры наказания за административные нарушения.