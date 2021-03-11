Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы

Главное следственное управление СК завершило расследование дела в отношении Тихановского, а также лидера незарегистрированной Белорусской социально-демократической партии ("Народная громада") Николая Статкевича и "приближенных к ним лиц", говорится далее в заявлении. По данным следствия, обвиняемые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков".

В чем еще обвиняют Тихановского



В частности, Тихановский якобы через свои каналы в YouTube и Telegram "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов", а также "разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности". По версии следствия, эти действия связаны "с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием".

Тихановский также обвиняется в том, что в мае 2020 года "воспрепятствовал работе" ЦИК "путем угроз в адрес" ее председателя Лидии Ермошиной. По версии СК, в мае в Гродно обвиняемые "организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка". На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, так как ущерб от их действий якобы составил более 3,5 млн рублей, указывается далее.

Тихановский и Статкевич признаны политзаключенными



Тихановский намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года, но ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что тот отбывал административный арест. Вместо блогера документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана, которую ЦИК признал кандидатом в президенты. Тихановского задержали 29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения его жены.

Статкевич баллотировался в президенты в 2010 году и собирался идти на выборы 2020 года в качестве "кандидата протеста", но его заявление было отклонено ЦИК по причине непогашенной судимости.