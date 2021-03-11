Семейный врач: ибупрофен опаснее любой вакцины, отказов от вакцинации больше среди русскоязычных

"Некоторые боятся, что превратятся в рептилию или что-то в этом роде. Некоторые боятся побочных эффектов. Некоторые думают, что вакцины опасны. Вообще интересно, что по поводу вакцин создан некий ореол опасности, словно это нечто страшное", — сказала Йоллер в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

"Если сравнить перечень побочных эффектов [вакцин] с перечнем побочных эффектов, например, ибупрофена, который все покупают и спокойно глотают, когда болит голова, то их и сравнивать нельзя. [Совершенно] разные побочные эффекты и по опасности, и по частоте. Ибупрофен, несомненно, опаснее любой вакцины. И к употреблению ибупрофена намного больше противопоказаний, чем к вакцинации", — сказала семейный врач.

Она сообщила, что часть пациентов семейных врачей имеет четкие предпочтения по поводу вакцин: кто-то непременно хочет российский "Sputnik", кто-то — вакцину Pfizer, а некоторые ни в коем случае не согласны на препарат AstraZeneca, но при этом у семейного врача нет выбора, и колоть нужно ту вакцину, которая как раз есть в наличии.

Йоллер отметила, что русскоязычные пациенты чаще хотят получить именно "Sputnik", и отказов от вакцинации также больше среди русскоязычных. По ее словам, все используемые вакцины одинаково хороши, в том числе, по всей вероятности, и "Sputnik", хотя у этой вакцины пока нет разрешения на продажу в ЕС.

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