За сутки выявлено 1957 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 9 человек(145)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1209 человек. 897 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 253, в Ляэне-Вирумаа — 87, в Тартумаа — 79, в Пярнумаа — 54, на Сааремаа — 51, в Рапламаа — 45 новых случаев заражения коронавирусом. В Ярвамаа добавился 31, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — 30, в Вырумаа — 21, в Валгамаа — 9, в Пылвамаа и Йыгевамаа — по 8, на Хийумаа — 7 новых случаев заражения. В случае 35 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1453,45 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 69 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 639 пациентов.
По состоянию на утро 11 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 639 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 60 пациентам, из которых 42 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 69 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 39 человек, 16 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались девять человек с коронавирусом: двое 86-летних мужчин, 84-летний мужчина, 82-летний мужчина, 73-летний мужчина и 73-летняя женщина, 72-летняя женщина, 50-летняя женщина и 43-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 686 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 4216 случаев заболевания COVID-19 у 4062 человек.
По состоянию на 11 марта выздоровели 57 716 человек. Из них истории болезни 40 842 человек (70,8%) завершены, у 16 874 человек (29,2%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 012 108 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 80 929 положительных первичных результата (8% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 113 898 человек, две дозы вакцины получили 47 795 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 113 898 человек, из которых 47 795 человек получили обе дозы. За сутки было введено 6520 доз, в общей сложности были введены 161 693 дозы вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель прило жения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 269 258 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 5082 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 1178.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 является крайне критической. Интенсивность заражения высока по всей Эстонии. Сейчас в нашей стране быстро распространяется более заразный штамм коронавируса. В больницу обращается всё больше людей, а в стационарах свободны лишь отдельные места. Новые койко-места удается открывать исключительно за счет койко-мест, предназначенных для планового лечения.
Чтобы остановить распространение вируса, крайне важно оставаться дома! Необходимо отменить все встречи, собрания и праздники. Для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией правительство вводит строгие ограничения, направленные на сокращение контактов между людьми. Для сокращения показателей заражения на месяц закрывается сфера торговли. Работу продолжат только магазины, предлагающие товары первой необходимости. Также будут закрыты все места общественного питания. Закрываются все развлекательные заведения, будут запрещены общественные мероприятия. Для уменьшения риска заражения на улице снова начинает действовать правило 2+2. Занятия спортом и досуговое образование в помещениях запрещены.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.
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