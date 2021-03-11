За сутки выявлено 1957 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 9 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1209 человек. 897 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 253, в Ляэне-Вирумаа — 87, в Тартумаа — 79, в Пярнумаа — 54, на Сааремаа — 51, в Рапламаа — 45 новых случаев заражения коронавирусом. В Ярвамаа добавился 31, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — 30, в Вырумаа — 21, в Валгамаа — 9, в Пылвамаа и Йыгевамаа — по 8, на Хийумаа — 7 новых случаев заражения. В случае 35 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1453,45 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 69 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 639 пациентов.

По состоянию на утро 11 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 639 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 60 пациентам, из которых 42 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 69 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 39 человек, 16 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались девять человек с коронавирусом: двое 86-летних мужчин, 84-летний мужчина, 82-летний мужчина, 73-летний мужчина и 73-летняя женщина, 72-летняя женщина, 50-летняя женщина и 43-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 686 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 4216 случаев заболевания COVID-19 у 4062 человек.

По состоянию на 11 марта выздоровели 57 716 человек. Из них истории болезни 40 842 человек (70,8%) завершены, у 16 874 человек (29,2%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.