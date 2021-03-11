11.03.2021, 08:45
Судебное следствие по делу об убийстве на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ начнется в конце мая(25)
PPA
Харьюский уездный суд в конце мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве 26-летнего мужчины на улице Ляэнемере в столичном районе Ласнамяэ, пишет RusERR.
Судебное следствие начнется 31 мая, до 22 июня запланировано 9 заседаний, а затем будет названа дата оглашения приговора.
Обвиняемыми по делу проходят три человека: 32-летний Роман, 34-летний Илья и 31-летний Максим. Роман и Илья обвиняются в лишении жизни, а Максим — в тяжком нарушении общественного порядка.
Максим в настоящее время находится на свободе, двое остальных обвиняемых пребывают под стражей.
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