Судебное следствие по делу об убийстве на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ начнется в конце мая

Судебное следствие начнется 31 мая, до 22 июня запланировано 9 заседаний, а затем будет названа дата оглашения приговора.

Обвиняемыми по делу проходят три человека: 32-летний Роман, 34-летний Илья и 31-летний Максим. Роман и Илья обвиняются в лишении жизни, а Максим — в тяжком нарушении общественного порядка.

Максим в настоящее время находится на свободе, двое остальных обвиняемых пребывают под стражей.

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