10.03.2021, 22:25
"Мы должны поддерживать Украину и держать в центре внимания Беларусь". Главы МИД стран Балтии встретились в Таллинне с британским коллегой(88)
МИД ЭР
Сегодня в Таллинн с визитом прибыл министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб. В среду вечером с ним встретились главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: Эва-Мариа Лийметс, Эдгар Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис.
На встрече обсуждались возможности более тесного сотрудничества между Великобританией и странами Балтии. Речь шла о европейской безопасности, обсуждались вопросы, связанные с Россией, Украиной, Беларусью.
По итогам встречи министры приняли совместное заявление, в котором отметили приверженность борьбе за демократические ценности, обеспечение прав человека, а также борьбе с климатическими изменениями.