Новости Эстонии
10.03.2021, 22:09

Уже на этих выходных: люди 65-69 лет смогут зарегистрироваться на вакцинацию в среде Digilugu

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Pfizeri koroonavaktsiini manustataks samamoodi nagu teisigi vaktsiine.
Foto: Ilmar Saabas
Как сообщил председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, на этих выходных планируется открыть регистрацию в среде Digilugu на вакцинацию для людей в возрасте от 65 до 69 лет. Эти люди смогут зарегистрироваться на прививку в Тарту, Пярну, Йыхви и Таллинне, независимо от их места жительства.

"Мы рассчитываем, что в субботу-воскресенье в дигирегистратуре будет представлено 6 000 свободных мест", — сказал Лаане

Как заявили в Больничной кассе, регистрация откроется в ближайшие дни. Чтобы записаться на прививку, надо зайти на сайт digilugu.ee с помощью ид-карты, Mobil-ID или Smart-ID, затем выбрать подходящее время в э-регистратуре.

В эти выходные в рамках пилотного проекта самостоятельно зарегистрироваться через Digilugu смогут только люди в возрасте 65-69 лет, передает rus.err.

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