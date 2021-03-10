Уже на этих выходных: люди 65-69 лет смогут зарегистрироваться на вакцинацию в среде Digilugu

"Мы рассчитываем, что в субботу-воскресенье в дигирегистратуре будет представлено 6 000 свободных мест", — сказал Лаане

Как заявили в Больничной кассе, регистрация откроется в ближайшие дни. Чтобы записаться на прививку, надо зайти на сайт digilugu.ee с помощью ид-карты, Mobil-ID или Smart-ID, затем выбрать подходящее время в э-регистратуре.

В эти выходные в рамках пилотного проекта самостоятельно зарегистрироваться через Digilugu смогут только люди в возрасте 65-69 лет, передает rus.err.