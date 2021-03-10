Сплошное тестирование на COVID-19 в Центре здоровья Кивиыли принесло ошарашивающий результат(80)
По словам руководителя волости Люганузе Андреа Эйхе, поначалу желающих вакцинироваться было немного. Часть заявила, что будет ждать "Спутник V", кто-то сомневался в эффективности, кто-то боялся побочных явлений…
Вместе с обслуживающим персоналом в Центре здоровья Кивиыли (по существу — это дом попечения общего типа) почти 140 человек. Теперь более половины из них — инфицированы. К счастью, как сообщила Maaleht руководитель учреждения Теа Филиппов, в основном люди без симптомов.
Как вирус проник в дом по уходу? Об этом сказать определенно никто сейчас не может.
На сегодняшний день в волости болезнь диагностирована у 175 человек. Волостные власти обратились к жителям: ситуация критическая.
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