Безработица в Эстонии превысила 8%. Самый высокий показатель - в Ида-Вирумаа

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в конце февраля в Ида-Вирумаа (14,5%), и самая низкая в Йыгевамаа (5,7%).

Новых безработных в феврале зарегистрировалось 6 434, что меньше, чем в прошлые месяцы.

С помощью кассы по безработице в феврале трудоустроились или занялись предпринимательством 3 880 человек, это меньше, чем в январе.

В феврале через кассу по безработице передавали 6 892 рабочих места. Новых предложений о работе было меньше, чем в январе. Подробная статистика на портале кассы по безработице.

С прошлого года, с момента введения чрезвычайного положения, касса по безработице стала поддерживать работодателей, на которых повлиял кризис, покрытием расходов на заработную плату работников. Весной-летом 2020 года работодателям выплачивалась компенсация на заработную плату, а в начале этого года работодатели могли ходатайствовать о пособии на заработную плату для работников Харьюмаа и Ида-Вирумаа. На это пособие можно подавать ходатайства до 14 марта. Список предприятий, которые получили пособия, можно посмотреть на сайте кассы по безработице.

В течение года касса по безработице поддержала около 18 300 учреждений, выплатив почти 140 000 работникам заработную плату на общую сумму примерно 276,3 миллиона евро. Больше всего поддержку получили предприятия в сфере обрабатывающей промышленности (65,2 млн евро), оптовой и розничной торговли (48,7 млн евро) и в сфере размещения и питания (43,5 млн евро).

Статистика зарегистрированной безработицы показывает численность тех безработных, которые зарегистрировались в Кассе по безработице в качестве безработных.