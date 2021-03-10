Правительство одобрило законопроект, позволяющий контактным по COVID-19 брать больничный, а полиции — наказывать ковид-диссидентов

Уже сейчас действует порядок, по которому работодатель компенсирует работнику больничный со 2 по 5 день, а Больничная касса — с 6-го дня болезни. Это правило было введено на срок с 1 января по 30 апреля. Теперь его хотят продлить до конца 2021 года.

Для ограничения распространения коронавируса предусматривается, что больничный лист на тех же условиях смогут оформлять и люди, которые были в близком контакте с инфицированными и которым требуется находиться в самоизоляции. Изменения потребуют дополнительно 12 млн евро.

Законопроект уточняет компетенцию правительства и Департамента здоровья и вводит в закон ясное правовое основание, позволяющее призвать нарушающих требования предосторожности к ответственности. Уточняется порядок и круг органов, имеющих право ограничивать деятельность школ и других детских учреждений.

Проектом предусматривается законодательная возможность привлекать полицию и другие правоохранительные органы к выполнению задач Департамента здоровья. Законодательная регуляция ускорит и облегчит этот процесс.

Если по действующему закону человека можно было наказать в административном порядке за нарушение правил карантина, то проект создает возможнрость привлекать людей к ответственности и за нарушение введенных правительством или Департаментом здоровья требований (ношения масок, ограничений на проведение мероприятий и т.п). Штраф может достигать 200 штрафных единиц (800 евро) для частного лица и 32 000 евро для юридического.

При этом если сейчас производство по нарушениям эпидемиологических норм ведет Департамент здоровья, то проект наделяет таким правом и Департамент полиции и погранохраны.

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